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Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана
Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:23:00+03:00
2025-03-06T20:23:00+03:00
2025-03-06T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения статуса ветерана боевых действий бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения, и пошутил, что имеет для этого "большие связи". Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева обратилась к президенту с вопросом, можно ли ускорить согласование соответствующего проекта изменений в федеральный закон. "У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Он отметил, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой. Важным является, что он защищает родину и делает это добровольно.
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана
Путин пообещал ускорить получение статуса ветерана для бойцов "Шторм Z"