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Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/veteran-2003496571.html
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана
Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:23:00+03:00
2025-03-06T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения статуса ветерана боевых действий бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения, и пошутил, что имеет для этого "большие связи". Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева обратилась к президенту с вопросом, можно ли ускорить согласование соответствующего проекта изменений в федеральный закон. "У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Он отметил, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой. Важным является, что он защищает родину и делает это добровольно.
https://ria.ru/20250306/putin-2003493946.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана

Путин пообещал ускорить получение статуса ветерана для бойцов "Шторм Z"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения статуса ветерана боевых действий бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения, и пошутил, что имеет для этого "большие связи".
Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева обратилась к президенту с вопросом, можно ли ускорить согласование соответствующего проекта изменений в федеральный закон.
Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тывы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику из Тывы
Вчера, 19:57
"У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества"
Он отметил, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой. Важным является, что он защищает родину и делает это добровольно.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин: память о героях специальной военной операции нужно сохранять на века
Вчера, 19:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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