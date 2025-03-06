https://ria.ru/20250306/veteran-2003496571.html

Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана

Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана - РИА Новости, 06.03.2025

Путин пообещал помочь бойцам "Шторм Z" получить статус ветерана

Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:23:00+03:00

2025-03-06T20:23:00+03:00

2025-03-06T20:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что посодействует ускорению согласования правительством проекта изменений в федеральный закон о возможности получения статуса ветерана боевых действий бойцами из подразделений "Шторм Z", которые добровольно оказываются на передовой из мест заключения, и пошутил, что имеет для этого "большие связи". Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева обратилась к президенту с вопросом, можно ли ускорить согласование соответствующего проекта изменений в федеральный закон. "У меня большие связи, я договорюсь с правительством и с депутатами", - сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Он отметил, что для страны и для народа не важно, как человек оказался на передовой. Важным является, что он защищает родину и делает это добровольно.

https://ria.ru/20250306/putin-2003493946.html

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россия, владимир путин, общество