https://ria.ru/20250306/vens-2003333587.html

"Леденящие душу": в Европе пришли в ужас от слов Вэнса

"Леденящие душу": в Европе пришли в ужас от слов Вэнса - РИА Новости, 06.03.2025

"Леденящие душу": в Европе пришли в ужас от слов Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс за несколько минут до выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом сказал спикеру палаты представителей Майку... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:13:00+03:00

2025-03-06T07:13:00+03:00

2025-03-06T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс за несколько минут до выступления президента Дональда Трампа перед конгрессом сказал спикеру палаты представителей Майку Джонсону, что грядет расплата, сообщил британский таблоид Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера."Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу", — говорится в материале.По словам специалиста, вице-президент говорил с Джонсоном о некой "расплате", но в материале не раскрывается, кому могли быть адресованы подобные слова."Да, это так. Полная расплата, и она давно назрела", — сказал, по версии Фримера, Вэнс спикеру палаты представителей.Несмотря на то, что те, кому американский вице-президент мог угрожать "расплатой", остались неизвестными, автор публикации отмечает, что эти слова прозвучали всего через несколько дней после перепалки Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.Накануне Трамп впервые за свой второй срок выступил на совместном заседании конгресса. Он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003314232.html

https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html

https://ria.ru/20250304/vens-2002880726.html

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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, майк джонсон