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США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с картелями, заявил Вэнс - РИА Новости, 06.03.2025
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01:48 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vens-2003318720.html
США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с картелями, заявил Вэнс
США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с картелями, заявил Вэнс - РИА Новости, 06.03.2025
США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с картелями, заявил Вэнс
США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:48:00+03:00
2025-03-06T01:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс. "Нет", - сказал он журналистам во время визита к южной границе США, отвечая на вопрос, есть ли у Вашингтона план борьбы с картелями на территории самой Мексики. Вице-президент также выразил надежду на то, что мексиканские власти сами предпримут необходимые меры для борьбы с картелями. "Мы не хотим негативных отношений с Мексикой. Мы хотим, чтобы мексиканское правительство помогло себе, но также в процессе помогло американскому народу, серьезно отнесясь к этим организациям. Если они этого не сделают, мы решим, что делать дальше", - добавил Вэнс. Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, высшее военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона Пит Хегсет во время телефонного разговора пригрозил Мехико военными действиями, если власти страны не разберутся со "сговором" между своим правительством и наркокартелями. Ранее Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки.
https://ria.ru/20250305/vens-2003086325.html
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в мире, мексика, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Мексика, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с картелями, заявил Вэнс

Вэнс: США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями

© AP Photo / Ben CurtisДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. США не планируют вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями, заявил американский вице-президент Джей-Ди Вэнс.
"Нет", - сказал он журналистам во время визита к южной границе США, отвечая на вопрос, есть ли у Вашингтона план борьбы с картелями на территории самой Мексики.
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Вице-президент также выразил надежду на то, что мексиканские власти сами предпримут необходимые меры для борьбы с картелями.
"Мы не хотим негативных отношений с Мексикой. Мы хотим, чтобы мексиканское правительство помогло себе, но также в процессе помогло американскому народу, серьезно отнесясь к этим организациям. Если они этого не сделают, мы решим, что делать дальше", - добавил Вэнс.
Как сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, высшее военное руководство Мексики посчитало, что глава Пентагона Пит Хегсет во время телефонного разговора пригрозил Мехико военными действиями, если власти страны не разберутся со "сговором" между своим правительством и наркокартелями.
Ранее Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил.
Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки.
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В миреМексикаСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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