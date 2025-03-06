https://ria.ru/20250306/vengriya-2003334830.html

В Венгрии призвали наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине

В Венгрии призвали наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине - РИА Новости, 06.03.2025

В Венгрии призвали наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине

Для Венгрии и Словакии было бы правильно наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине на внеочередном саммите сообщества, поскольку неправильно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:35:00+03:00

2025-03-06T07:35:00+03:00

2025-03-06T07:35:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Для Венгрии и Словакии было бы правильно наложить вето на военную помощь Евросоюза Украине на внеочередном саммите сообщества, поскольку неправильно поддерживать коррумпированную страну, которая сама спровоцировала конфликт, а также угрожает энергобезопасности государств Евросоюза, заявил РИА Новости лидер венгерского движения "Национальное согласие" Янош Мольнар-Гажо. "Я очень надеюсь, что Венгрия и Словакия наложат вето на эту новую помощь в области вооружений. Почему мы должны поддерживать страну, атакующую "Турецкий поток", через который мы получаем необходимый нам газ? Украина угрожает энергетической безопасности европейского государства", - сказал Мольнар-Гажо. По его словам, руководство Евросоюза "к сожалению, считает, что должно взять на себя поставки тех денег и оружия Украине, которые Америка больше давать не собирается". "Думаю, это окажет большое экономическое влияние на жизнь общества. Украина похожа на черную дыру в космосе. Там исчезают все деньги. Все деньги и всё оружие. Вся система гнилая и коррумпированная. И я уверен, что это вызовет огромное социальное недовольство среди европейцев, они этого не хотят", - отметил политик. Движение "Национальное согласие" является новой независимой правой политической силой в Венгрии, одним из пунктов ее программы является поддержание хороших отношений с Россией. "С первого дня конфликта я называю его украинско-российским, потому что на первом месте должна стоять страна, которая виновна в его начале. С первого дня я считаю, что и Венгрии, и Европе необходимо понять причины действий России. Потому что бывают ситуации, когда нет другого выхода. Теперь это понимает больше людей", - сказал Мольнар-Гажо. По его словам, движение не будет выдвигать кандидатов для участия в венгерских парламентских выборах 2026 года, но в ходе кампании намерено собрать вокруг себя "разочарованных людей, прежде всего, правых настроений, кто не планирует идти голосовать", а потом заключить соглашение о партнерстве с правящей венгерской партией "Фидес" или правой партией "Наша Родина", если они изъявят такое намерение. При этом об объединении с какой-либо из существующих партий речи не идет, подчеркнул политик. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.

https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

https://ria.ru/20250228/konflikt-2002337806.html

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в мире, украина, венгрия, словакия, антониу кошта, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, турецкий поток