https://ria.ru/20250306/vdova-2003436288.html

Вдова Чебнева поблагодарила Путина за вручение "Золотой звезды"

Вдова Чебнева поблагодарила Путина за вручение "Золотой звезды" - РИА Новости, 06.03.2025

Вдова Чебнева поблагодарила Путина за вручение "Золотой звезды"

Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга Чебнева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за вручение "Золотой звезды", которой ее супруг был удостоен... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:39:00+03:00

2025-03-06T16:39:00+03:00

2025-03-06T16:39:00+03:00

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вдова Героя России Сергея Чебнева Ольга Чебнева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за вручение "Золотой звезды", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Путин вручил "Золотую звезду" вдове Героя России Чебнева, погибшего при обороне Малой Локни. Встреча президента с вдовой Героя состоялась в Кремле в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет. "Вам большое спасибо за признание моего мужа Героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать всё для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Всё-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России", - сказала вдова Героя России. Она также добавила, что вся их семья и друзья гордятся подвигом Чебнева. "Для нас он был папа, муж, друг, но вот оказался Героем. И, соответственно, спасибо вам за то, что вы вручили эту награду. Мы будем дальше продолжать его дело", - отметила Ольга Чебнева. Подполковник Чебнев на момент начала специальной военной операции на службе в ВС России уже не состоял, он сам пришел в военкомат и мобилизовался. Возглавил батальон 9-го МСП и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР, Харьковской области. В ходе спецоперации Чебнев был удостоен Ордена мужества (2024 год), Медали "За отвагу" (2023 год), Медали Суворова (2022 год). В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. Восемнадцатого августа 2024 года ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Ольга Чебнева воспитывает троих детей, проживает в Калининграде, с 2025 года она является членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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https://ria.ru/20241219/boytsy-1990095066.html

https://ria.ru/20241208/putin-1987983311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, курская аэс, общество