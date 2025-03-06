https://ria.ru/20250306/ukraina-2003474348.html

У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог

У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог - РИА Новости, 06.03.2025

У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог

Киев, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:30:00+03:00

2025-03-06T18:30:00+03:00

2025-03-06T18:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Киев, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп