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У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 06.03.2025 (обновлено: 18:48 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003474348.html
У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог
У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог - РИА Новости, 06.03.2025
У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог
Киев, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:30:00+03:00
2025-03-06T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Киев, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог."У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп
У Украины достаточно техники для продолжения конфликта, заявил Келлог

Келлог: у Украины достаточно техники для продолжения военных действий до лета

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Киев, несмотря на приостановку военной помощи США, располагает достаточным количеством техники для продолжения военных действий до этого лета, заявил в четверг советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
"У них есть возможность с имеющимися у них активами продолжать борьбу", - заявил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева достаточно техники для продолжения военных действий до лета.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКит КеллогДональд Трамп
 
 
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