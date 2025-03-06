Франция может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину
Французская Eutelsat допустила поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину
Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину.
"На сегодняшний день на Украине есть несколько тысяч (терминалов Eutelsat – ред.)…мы говорим об (увеличении этого числа) в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink…40 тысяч (терминалов – ред.) потребует нескольких месяцев", - заявила Ева Бернеке в интервью агентству Блумберг.
Гендиректор Бернеке пояснила, что сама Eutelsat не производит свои терминалы и прибегает для этого к услугам третьих компаний.
Отмечается, что компания ведет переговоры с поставщиками об отправке на Украину как стандартных, так и военных терминалов.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.