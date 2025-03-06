https://ria.ru/20250306/ukraina-2003423088.html

Франция может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину

Франция может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину - РИА Новости, 06.03.2025

Франция может поставить 40 тысяч терминалов связи на Украину

Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:49:00+03:00

2025-03-06T15:49:00+03:00

2025-03-06T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французский спутниковый оператор Eutelsat допустил поставку 40 тысяч терминалов связи на Украину. "На сегодняшний день на Украине есть несколько тысяч (терминалов Eutelsat – ред.)…мы говорим об (увеличении этого числа) в десятки раз, если цель в том, чтобы заменить все терминалы Starlink…40 тысяч (терминалов – ред.) потребует нескольких месяцев", - заявила Ева Бернеке в интервью агентству Блумберг. Гендиректор Бернеке пояснила, что сама Eutelsat не производит свои терминалы и прибегает для этого к услугам третьих компаний. Отмечается, что компания ведет переговоры с поставщиками об отправке на Украину как стандартных, так и военных терминалов. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Eutelsat обсуждает с властями ЕС быстрое развертывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе ранее заявлял, что ЕС в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить Киеву что-то подобное к 2030 году, пока рассматривает промежуточные решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, технологии, украина, россия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия