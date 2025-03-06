https://ria.ru/20250306/ukraina-2003412248.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 06.03.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:58:00+03:00
2025-03-06T14:58:00+03:00
2025-03-06T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003407669.html
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв