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На Украине предложили ввести с 7 класса обязательную военную подготовку - РИА Новости, 06.03.2025
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13:34 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003391521.html
На Украине предложили ввести с 7 класса обязательную военную подготовку
На Украине предложили ввести с 7 класса обязательную военную подготовку - РИА Новости, 06.03.2025
На Украине предложили ввести с 7 класса обязательную военную подготовку
Командир украинского 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что на Украине необходимо ввести обязательную военную... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:34:00+03:00
2025-03-06T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Командир украинского 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что на Украине необходимо ввести обязательную военную подготовку для всех школьников с 7 класса. "Сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины. Военная подготовка должна начинаться со школы, с седьмого класса, и для мальчиков и девочек. С достижением совершеннолетия общеобязательно должна происходить полигонная подготовка и охватывать всех украинцев от школьного возраста до 25 лет", - приводит слова Федоренко агентство "РБК-Украина", Он также предлагает сделать военно-учетный документ обязательным, чтобы без него невозможно было бы открыть банковскую карту или совершить покупку, например, телефона или автомобиля. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
На Украине предложили ввести с 7 класса обязательную военную подготовку

Командир ВСУ Федоренко призвал ввести с 7 класса обязательную военную подготовку

© Depositphotos.com / belchonockШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Depositphotos.com / belchonock
Школа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Командир украинского 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что на Украине необходимо ввести обязательную военную подготовку для всех школьников с 7 класса.
"Сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы ввести на законодательном уровне, чтобы все украинцы были военнообязанными: и мужчины, и женщины. Военная подготовка должна начинаться со школы, с седьмого класса, и для мальчиков и девочек. С достижением совершеннолетия общеобязательно должна происходить полигонная подготовка и охватывать всех украинцев от школьного возраста до 25 лет", - приводит слова Федоренко агентство "РБК-Украина",
Он также предлагает сделать военно-учетный документ обязательным, чтобы без него невозможно было бы открыть банковскую карту или совершить покупку, например, телефона или автомобиля.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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