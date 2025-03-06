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Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
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13:20 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003388174.html
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ
Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ВСУ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:20:00+03:00
2025-03-06T13:20:00+03:00
в мире
сша
украина
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дональд трамп
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politico
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ВСУ. Газета называет паузу в предоставлении США разведывательных данных Украине "очередным ударом" по отношениям между администрацией президента США Дональда Трампа и Киевом. "Источник... сообщил, что 80% разведданных Украине поступают от союзных стран, в основном от Соединенных Штатов", - говорится в сообщении газеты. При этом источник добавил, что в среду ВСУ еще получали некоторые разведданные от союзников, пишет издание. Как заявил газете директор британской консалтинговой компании в области разведки Istok Associates Limited Нил Барнетт, пауза в предоставлении разведданных Киеву со стороны США "неизбежно станет тяжелым ударом для украинцев". Он добавил, что Великобритания попытается заполнить образовавшийся пробел, но она не обладает такими же возможностями, как США, и "некоторые вещи будет просто невозможно заменить". В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003242192.html
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В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Politico
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ

Politico: Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина на 80% зависела от союзников, в основном от США, в плане получения разведывательных данных, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в ВСУ.
Газета называет паузу в предоставлении США разведывательных данных Украине "очередным ударом" по отношениям между администрацией президента США Дональда Трампа и Киевом.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Источник... сообщил, что 80% разведданных Украине поступают от союзных стран, в основном от Соединенных Штатов", - говорится в сообщении газеты.
При этом источник добавил, что в среду ВСУ еще получали некоторые разведданные от союзников, пишет издание.
Как заявил газете директор британской консалтинговой компании в области разведки Istok Associates Limited Нил Барнетт, пауза в предоставлении разведданных Киеву со стороны США "неизбежно станет тяжелым ударом для украинцев". Он добавил, что Великобритания попытается заполнить образовавшийся пробел, но она не обладает такими же возможностями, как США, и "некоторые вещи будет просто невозможно заменить".
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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