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Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
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13:05 06.03.2025 (обновлено: 13:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003382982.html
Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ
Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ
Россия внимательно анализирует всю информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:05:00+03:00
2025-03-06T13:11:00+03:00
в мире
украина
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россия
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дональд трамп
дмитрий песков
politico
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия внимательно анализирует всю информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник американский предприниматель Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию. В четверг издание Politico сообщило, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность", том числе с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). "Слушайте, ну много сейчас очень информации (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), информация в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что ложь - разобраться невозможно, поэтому еще раз повторяю, что мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о контактах США с украинской оппозицией, а также о предложении Маска Зеленскому покинуть Украину. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003375834.html
https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, politico, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Politico, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мюнхенская конференция по безопасности
Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ

Песков: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия внимательно анализирует всю информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник американский предприниматель Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию. В четверг издание Politico сообщило, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность", том числе с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Источники в Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского
Вчера, 12:29
"Слушайте, ну много сейчас очень информации (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), информация в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что ложь - разобраться невозможно, поэтому еще раз повторяю, что мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о контактах США с украинской оппозицией, а также о предложении Маска Зеленскому покинуть Украину.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Маск призвал Зеленского покинуть Украину
4 марта, 11:30
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковPoliticoЕвропейская солидарностьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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