Кремль: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ
Песков: Россия анализирует информацию о предложениях США по Украине в СМИ
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия внимательно анализирует всю информацию в СМИ о предложениях США на украинском направлении, но там много непроверенных сообщений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник американский предприниматель Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию. В четверг издание Politico сообщило, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии "Европейская солидарность", том числе с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
"Слушайте, ну много сейчас очень информации (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), информация в основном со ссылкой на источники. Что там правда, что ложь - разобраться невозможно, поэтому еще раз повторяю, что мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о контактах США с украинской оппозицией, а также о предложении Маска Зеленскому покинуть Украину.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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