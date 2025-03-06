https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ

"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025

"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ

В Вооруженных силах Украины признают, что у них нет инициативы на поле боя, пишет Telegraph со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:50:00+03:00

2025-03-06T09:50:00+03:00

2025-03-06T09:50:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признают, что у них нет инициативы на поле боя, пишет Telegraph со ссылкой на украинских военных."Печально это говорить, но у нас больше нет инициативы на поле боя", — пожаловался украинский военнослужащий, комментируя прекращение американской поддержки.Другие солдаты ВСУ рассказали журналистам о том, что приостановка помощи со стороны США и связанные с этим трудности сильно подорвали их боевой дух, поскольку к лету бои станут более ожесточенными.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины