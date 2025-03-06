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"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ
"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025
"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ
В Вооруженных силах Украины признают, что у них нет инициативы на поле боя, пишет Telegraph со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:50:00+03:00
2025-03-06T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины признают, что у них нет инициативы на поле боя, пишет Telegraph со ссылкой на украинских военных."Печально это говорить, но у нас больше нет инициативы на поле боя", — пожаловался украинский военнослужащий, комментируя прекращение американской поддержки.Другие солдаты ВСУ рассказали журналистам о том, что приостановка помощи со стороны США и связанные с этим трудности сильно подорвали их боевой дух, поскольку к лету бои станут более ожесточенными.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ
Telegraph: в ВСУ признают, что у них нет инициативы на поле боя