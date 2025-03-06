https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338635.html

Украина не сможет воевать без помощи США, заявили в Японии

Украина не сможет воевать без помощи США, заявили в Японии - РИА Новости, 06.03.2025

Украина не сможет воевать без помощи США, заявили в Японии

Киев должен осознать, что не сможет воевать без помощи США, заявил на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента премьер-министр Японии Сигэру... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:49:00+03:00

2025-03-06T08:49:00+03:00

2025-03-06T08:49:00+03:00

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ТОКИО, 6 мар – РИА Новости. Киев должен осознать, что не сможет воевать без помощи США, заявил на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента премьер-министр Японии Сигэру Исиба, признав, что в G7 есть ощущение различий в позициях США и Европы по украинскому конфликту. По его мнению, "сейчас Украина может воевать", только "потому что из США есть помощь оружием, а также за счет того, что приличный объем информации поступает из США". При этом ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что в понедельник минобороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. А СМИ сообщали, что США перестали предоставлять Киеву разведданные. "Если прекратится помощь оружием, помощь информацией из США, эта война продолжится, и все более и более в пользу России. Украина должна хорошо отдавать себе отчет, что она может воевать, потому что есть помощь США. Что касается Великобритании и Франции, то я не думаю, что они сами (без США – ред.) смогут это закончить", - считает Исиба. По его словам, "внутри G7 есть ощущение различий в позиции между США и Европой, наша страна приложит силы, чтобы (найти способ – ред.), как сделать так, чтобы продолжилось участие Америки", - сказал Исиба. Премьер Японии заявил также, что важно не выбирать из двух данных - "встать на сторону Украины или встать на сторону России", поэтому Япония приложит усилия к сохранению сплоченности G7 и, "чтобы не было ссоры и разрыва, будет доводить до понимания других европейских стран позицию Америки". Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003329857.html

https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001400756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, сигэру исиба, дональд трамп, майк уолтц, g7, министерство обороны сша, нато