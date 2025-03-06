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Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 06.03.2025
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08:48 06.03.2025 (обновлено: 09:23 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003338420.html
Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах
Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 06.03.2025
Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах
Именно США и Россия способны договориться и заключить мирную сделку, Украина же будет скорее выступать в роли наблюдателя, но не сыграет решающей роли в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:48:00+03:00
2025-03-06T09:23:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Именно США и Россия способны договориться и заключить мирную сделку, Украина же будет скорее выступать в роли наблюдателя, но не сыграет решающей роли в переговорах, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Я склонен думать, что в основном именно США и Россия придут к прекращению огня и, в конечном счете, к мирному соглашению, и что Украина скорее сыграет своего рода роль наблюдателя на переговорах. Но ее роль не будет жизненно важной. Она не будет играть решающей роли в самом процессе", - такое мнение выразил ван Боммел, говоря о перспективах украинского урегулирования. По этой причине, как считает бывший нидерландский депутат, Европа будет стремиться усилить военную поддержку Украины: европейские лидеры считают, что усиленная военная помощь Киеву "полезна" для его переговорной позиции. В конечном итоге, как отметил собеседник агентства, Европа будет умолять США взять на себя политическую и военную ответственность для заключения сделки. "У Европы есть своя позиция, но не такая сильная, как ей хотелось бы", - добавил ван Боммел. Что касается военной помощи, то Европе не удастся восполнить пробел, который возникнет после приостановки помощи от США, считает политик. "Сначала европейские страны будут заявлять, что они восполнят этот пробел, что они отправят Украине больше оружия, хотя его не хватает уже в Европе, здесь уже существует нехватка боеприпасов и оружия, так что это будет нелегко и полностью заполнить пробел не получится", - отметил он. В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003297163.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Киев будет наблюдателем на переговорах по Украине, заявили в Нидерландах

Экс-депутат ван Боммел: Киев не сыграет решающей роли на переговорах по Украине

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Именно США и Россия способны договориться и заключить мирную сделку, Украина же будет скорее выступать в роли наблюдателя, но не сыграет решающей роли в переговорах, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Я склонен думать, что в основном именно США и Россия придут к прекращению огня и, в конечном счете, к мирному соглашению, и что Украина скорее сыграет своего рода роль наблюдателя на переговорах. Но ее роль не будет жизненно важной. Она не будет играть решающей роли в самом процессе", - такое мнение выразил ван Боммел, говоря о перспективах украинского урегулирования.
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По этой причине, как считает бывший нидерландский депутат, Европа будет стремиться усилить военную поддержку Украины: европейские лидеры считают, что усиленная военная помощь Киеву "полезна" для его переговорной позиции.
В конечном итоге, как отметил собеседник агентства, Европа будет умолять США взять на себя политическую и военную ответственность для заключения сделки.
"У Европы есть своя позиция, но не такая сильная, как ей хотелось бы", - добавил ван Боммел.
Что касается военной помощи, то Европе не удастся восполнить пробел, который возникнет после приостановки помощи от США, считает политик.
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"Сначала европейские страны будут заявлять, что они восполнят этот пробел, что они отправят Украине больше оружия, хотя его не хватает уже в Европе, здесь уже существует нехватка боеприпасов и оружия, так что это будет нелегко и полностью заполнить пробел не получится", - отметил он.
В среду по московскому времени президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил готовность Зеленского приступить к мирным переговорам, но также напомнил, что на Украине все еще действует запрет на переговоры с Россией.
Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
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