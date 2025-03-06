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Российский сенатор заявил, что Запад начал "делить" Украину - РИА Новости, 06.03.2025
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06:05 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003329857.html
Российский сенатор заявил, что Запад начал "делить" Украину
Российский сенатор заявил, что Запад начал "делить" Украину - РИА Новости, 06.03.2025
Российский сенатор заявил, что Запад начал "делить" Украину
Западные страны уже начали "делить" Украину, присматриваясь к ее "самым жирным кускам", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:05:00+03:00
2025-03-06T06:05:00+03:00
украина
сша
херсонская область
игорь кастюкевич
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Западные страны уже начали "делить" Украину, присматриваясь к ее "самым жирным кускам", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер. "Ажиотаж вокруг сделки сейчас возникает еще и потому, что по факту партнеры уже начали "делить" Украину. И не все готовы отдавать США самый жирный кусок. Правда, пока страны ЕС и Британия еще улыбаются Зеленскому и "треплют его по плечу", как улыбается фермер, глядя на поросенка в своем сарае перед тем, как сделать из него отличное жаркое", - сказал Кастюкевич. По его мнению, сделка в любом случае будет заключена в интересах США. "Американская сторона получит возможность самостоятельно контролировать добычу на Украине, чтобы вернуть все средства, которые были потрачены на военную помощь с первых дней конфликта. И не просто вернуть, а с приличными процентами. Как говорят в России, долг платежом красен", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html
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украина, сша, херсонская область , игорь кастюкевич, дональд трамп, евросоюз
Украина, США, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Дональд Трамп, Евросоюз
Российский сенатор заявил, что Запад начал "делить" Украину

Сенатор Кастюкевич: Запад начал делить Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Западные страны уже начали "делить" Украину, присматриваясь к ее "самым жирным кускам", заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер.
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"Ажиотаж вокруг сделки сейчас возникает еще и потому, что по факту партнеры уже начали "делить" Украину. И не все готовы отдавать США самый жирный кусок. Правда, пока страны ЕС и Британия еще улыбаются Зеленскому и "треплют его по плечу", как улыбается фермер, глядя на поросенка в своем сарае перед тем, как сделать из него отличное жаркое", - сказал Кастюкевич.
По его мнению, сделка в любом случае будет заключена в интересах США.
"Американская сторона получит возможность самостоятельно контролировать добычу на Украине, чтобы вернуть все средства, которые были потрачены на военную помощь с первых дней конфликта. И не просто вернуть, а с приличными процентами. Как говорят в России, долг платежом красен", - сказал сенатор.
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УкраинаСШАХерсонская областьИгорь КастюкевичДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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