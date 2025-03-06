https://ria.ru/20250306/ukraina-2003325589.html

Украина может столкнуться с проблемами в получении новых систем вооружений

Украина может столкнуться с проблемами в получении новых систем вооружений - РИА Новости, 06.03.2025

Украина может столкнуться с проблемами в получении новых систем вооружений

Киев после прекращения поставок американских вооружений может столкнуться с проблемами в получении современных систем вооружения, включая ЗРК NASAMS,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:48:00+03:00

2025-03-06T04:48:00+03:00

2025-03-06T05:16:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

майк уолтц

джо байден

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819423142_0:216:2480:1611_1920x0_80_0_0_97c55c50ccd5c2a3fbc9ad554b512614.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев после прекращения поставок американских вооружений может столкнуться с проблемами в получении современных систем вооружения, включая ЗРК NASAMS, противоартиллерийские радары и беспилотники, обещанные ранее США Украине,, следует из анализа РИА Новости открытых данных правительства США.Как показывают записи контрактов на сайте правительства США USAspending.gov, отслеживающем федеральные расходы, производство обещанных Украине NASAMS, радаров и беспилотников все еще продолжается, но могут возникнуть значительные задержки в их доставке и передаче Киеву.Пообещав две систем ПВО NASAMS Украине в июле 2022 года, администрация экс-президента Джо Байдена в общей сложности анонсировала передачу еще десяти таких ЗРК. Согласно записям контрактов на USAspending.gov, первоначальный контракт на закупку двух систем NASAMS вступил в силу 26 августа 2022 года с ожидаемой датой завершения 30 декабря 2026 года. Пентагон 30 ноября 2022 года заключил контракт с американским оборонным подрядчиком Raytheon на шесть систем NASAMS стоимостью 1,3 миллиарда долларов для Украины. Однако срок исполнения истечет не ранее 30 июня 2027 года. Дополнительные изменения в контракт внесли в сентябре 2024 года, что указывает на то, что производство систем NASAMS все еще продолжается. При этом сделку на производство оставшихся четырех систем еще даже не заключили. Аналогичным образом, после обещания дополнительных противоартиллерийских радаров еще в июле 2022 года Пентагон заключил сделку с компанией Lockheed Martin на производство 16 радиолокационных систем AN/TPQ-53 для Украины за 355,8 миллионов долларов с ожидаемой датой завершения 30 апреля 2026 года. Последние субконтракты по данному соглашению появились в январе 2025 года, это значит, что производство все еще продолжается. В то же время последний контракт на передовые беспилотники Puma стоимостью 325,1 миллионов долларов США, как ожидается, будет завершен не ранее 30 сентября 2025 года. Даты последних изменений в контракте также указывают на то, что они в процессе производства. Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003326734.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002985026.html

https://ria.ru/20250305/kiev-2003239705.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, майк уолтц, джо байден, министерство обороны сша, нато, raytheon