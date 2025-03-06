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США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня - РИА Новости, 06.03.2025
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет сделка по прекращению огня, заявил спецпосланник американского лидера по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:20:00+03:00
2025-03-06T21:20:00+03:00
2025-03-06T23:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет сделка по прекращению огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также изначальное прекращение огня", — отметил он.Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица Вашингтона и Киева встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения прекращения огня.Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил, перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Стив Уиткофф, Владимир Путин
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят сделку по прекращению огня