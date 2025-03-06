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США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 06.03.2025 (обновлено: 23:10 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/uitkoff-2003502887.html
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня - РИА Новости, 06.03.2025
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня
На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет сделка по прекращению огня, заявил спецпосланник американского лидера по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:20:00+03:00
2025-03-06T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
саудовская аравия
стив уиткофф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет сделка по прекращению огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.&quot;Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также изначальное прекращение огня&quot;, — отметил он.Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица Вашингтона и Киева встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения прекращения огня.Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил, перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
сша
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Стив Уиткофф, Владимир Путин
США и Украина обсудят в Эр-Рияде основы сделки по прекращению огня

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят сделку по прекращению огня

© AP Photo / Evan VucciСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стивен Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет сделка по прекращению огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«

"Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия. И я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также изначальное прекращение огня", — отметил он.

Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица Вашингтона и Киева встретятся в Саудовской Аравии 12 марта для обсуждения прекращения огня.
Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил, перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСаудовская АравияСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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