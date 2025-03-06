https://ria.ru/20250306/ubytki-2003374811.html

Звездные убытки: Малышева, Бузова, Ивлев и Лолита потеряли миллионы

Звездные убытки: Малышева, Бузова, Ивлев и Лолита потеряли миллионы - РИА Новости, 06.03.2025

Звездные убытки: Малышева, Бузова, Ивлев и Лолита потеряли миллионы

Российские знаменитости в 2024 году столкнулись с суровым бизнес-уроком: их проекты, от комедий до суши, сдали позиции. Участники "Уральских пельменей",... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:00:00+03:00

2025-03-06T14:00:00+03:00

2025-03-06T14:00:00+03:00

шоубиз

экономика

елена малышева

константин ивлев

ида галич

уральские пельмени

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские знаменитости в 2024 году столкнулись с суровым бизнес-уроком: их проекты, от комедий до суши, сдали позиции. Участники "Уральских пельменей", Константин Ивлев, Ида Галич, Ольга Бузова и Елена Малышева подсчитали убытки — десятки миллионов рублей выскользнули из рук.Пельмени остылиКомики "Уральских пельменей" привыкли смешить залы, но их финансы шуток не оценили. Как сообщила "Комсомольская правда", ООО "Уральские Пельмени Продакшн" в 2023 году хвасталось выручкой в 50 миллионов рублей и прибылью в 24 миллиона, а в 2024-м цифры съежились до 25 и 15 миллионов соответственно.Другая их фирма, ООО "Творческое Объединение "Уральские Пельмени", держалась крепче: прибыль просела лишь с 1,2 миллиона до миллиона, но выручка рухнула с 4,8 до 2 миллионов. Участники коллектива делят эти компании — и, похоже, убытки тоже.В ноябре 2024-го Telegram-канал "Звездач" сообщил, что шоу сократило гастроли из-за споров внутри команды — старые хиты не тянут кассу. Добавляет перца иск от налоговой: в декабре 2024-го ФНС потребовала с продакшена 3,5 миллиона за недоимки 2023-го — дело в суде.Лолита в тени скандалаЛолита Милявская столкнулась с финансовыми трудностями в своем бизнесе после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. В 2023 году ее компания ООО "Клиника красоты Лолиты", в которой она владеет 50% долей, заработала 18 миллионов рублей выручки и 5 миллионов прибыли. Однако в 2024 году доходы упали до 12 миллионов рублей, и компания понесла убыток в размере 2 миллионов рублей. Скандал отпугнул клиентов, а певица задумалась о продаже доли — красота подвела.Шеф сдулсяКонстантин Ивлев, гроза кухонь, в бизнесе оказался не таким острым. Его ООО "Шеф Фест" (50% доли) в 2023-м приносило 7,4 миллиона прибыли, но в 2024-м ушло в минус на 4 миллиона. Компания, занятая выставками и конференциями, трещит по швам — ликвидация намечена на конец 2025-го.В октябре 2024-го в СМИ появилась информация, что Ивлев вложил в проект личные 10 миллионов, надеясь на кулинарные форумы, но спрос рухнул. Еще одна его фирма, ООО "Ивлев Групп" (рестораны), показала выручку 12 миллионов в 2023-м, но в 2024-м прибыль упала с 3 до 1 миллиона — санкции ударили по поставкам.Самойлова в долгахОксана Самойлова, спутница рэпера Джигана, тонет в налоговых неурядицах. Ее долг перед ФНС в 2024 году — 3,82 миллиона рублей, что скромнее 50 миллионов мая 2023-го, но все же кусается. Бизнес певицы буксует: ООО "Фэмили Фест" не видит выручки с 2019-го, а ООО "Айэмспэшел" — с 2021-го, оба проекта молчат, как замерзшие активы. Клиника косметологии и линия косметики тоже не балуют доходами — цифры близки к нулю. Тем не менее роскошная жизнь семьи в соцсетях не гаснет: яхты, виллы и блеск держат фасад, пока финансы трещат по швам.Суши не катятИда Галич мечтала о премиум-суши, но ее "Еджи" (30% доли) в 2024-м поперхнулась убытками. В 2023-м выручка была 8,1 миллиона, прибыль — 2,7 миллиона, а год спустя доходы съехали до 5,6 миллиона, оставив минус 1,6 миллиона.В августе 2024-го блогер в соцсетях пожаловалась на рост цен на рыбу — поставщики подвели. Telegram-каналы в декабре намекали, что Галич думает продать бренд — партнеры давят из-за долгов. Ее другой проект, ООО "Галич Групп" (мерч), тоже сдал: выручка упала с 6 до 4 миллионов, прибыль — с 1,5 до 0,8 миллиона.Малышева без рецептаЕлена Малышева, теледоктор с миллионами зрителей, не уберегла свой бизнес от хвори. ООО "Здоровье Инфо", где она делит доли с сыновьями Юрием и Василием, в 2024-м показало рост выручки с 34 до 44 миллионов, но прибыль скатилась с 13 до 4,1 миллиона.Сайт с советами о здоровье теряет рекламодателей — конкуренция с блогерами жмет. В ноябре 2024-го СМИ сообщили, что Малышева вложила 5 миллионов в ребрендинг, но эффект слабый.Ее клиника ООО "Медицина и здоровье" в 2023-м дала 20 миллионов выручки, а в 2024-м — 18 миллионов, прибыль упала с 6 до 3 миллионов — пациенты уходят к частникам.Перестала бузитьКак стало известно телеграм-каналу Mash, поп-дива Ольга Бузова закрывает свою компанию из-за 100-миллионного убытка. В 2019-м зарегистрировала юрлицо "Бузова Рест Компани". Уже через год она открыла три одноимённых ресторана:: два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Позже представила собственные алкогольные бренды - вино Buzwine, пиво Buzbeer и водку Buzvodka.С 2021-го по 2024-й компания Бузова ежегодно терпела убытки в размере 19 миллионов рублей. Общие потери за этот период, по оценке Mash, могли достичь 100 миллионов. Постепенно певица закрыла все рестораны, но юрлицо существовало. Теперь - логичный исход.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, елена малышева, константин ивлев, ида галич, уральские пельмени, федеральная налоговая служба (фнс россии)