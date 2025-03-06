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Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул - РИА Новости, 06.03.2025
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08:12 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ubijstvo-2003336375.html
Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул
Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул - РИА Новости, 06.03.2025
Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул
Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко перевели в больницу в Барнаул, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:12:00+03:00
2025-03-06T08:12:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
барнаул
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 6 мар – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко перевели в больницу в Барнаул, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. "Подозреваемого перевели в больницу в Барнаул, мы его не допрашивали, так как он находится в тяжелом состоянии", - отметили в СУСК. Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта 2025 года, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района, подозреваемый задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250305/ubijtsa-2003130357.html
завьяловский район
алтайский край
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происшествия, завьяловский район, алтайский край, барнаул, николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Барнаул, Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул

Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в больницу в Барнауле

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеРабота СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 6 мар – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко перевели в больницу в Барнаул, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
"Подозреваемого перевели в больницу в Барнаул, мы его не допрашивали, так как он находится в тяжелом состоянии", - отметили в СУСК.
Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта 2025 года, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района, подозреваемый задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела.
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить
5 марта, 09:21
 
ПроисшествияЗавьяловский районАлтайский крайБарнаулНиколай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
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