https://ria.ru/20250306/ubijstvo-2003336375.html

Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул

Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул - РИА Новости, 06.03.2025

Подозреваемого в убийстве главы района на Алтае перевезли в Барнаул

Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко перевели в больницу в Барнаул, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:12:00+03:00

2025-03-06T08:12:00+03:00

2025-03-06T08:12:00+03:00

происшествия

завьяловский район

алтайский край

барнаул

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 6 мар – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко перевели в больницу в Барнаул, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. "Подозреваемого перевели в больницу в Барнаул, мы его не допрашивали, так как он находится в тяжелом состоянии", - отметили в СУСК. Предварительно установлено, что во вторник, 4 марта 2025 года, при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района, подозреваемый задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20250305/ubijtsa-2003130357.html

завьяловский район

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, завьяловский район, алтайский край, барнаул, николай онищенко, убийство главы района на алтае