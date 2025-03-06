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Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 06.03.2025 (обновлено: 16:13 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/uaz-2003407511.html
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что вместе с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:40:00+03:00
2025-03-06T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
тигран кеосаян
россия
телеканал rt
миа "россия сегодня"
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что вместе с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, передала автомобиль УАЗ "буханку" бойцам 488-го гвардейского мотострелкового полка, участвующим в СВО."К 488-му гвардейскому мотострелковому полку приехала "буханочка", которую мы с Тиграном купили. Это вам спасибо, ребята", — написала она. Медиаменеджер также опубликовала видеообращение военнослужащих, в котором они благодарят за гуманитарную помощь в зоне спецоперации на территории ДНР и ЛНР. "Искренне вам признательны и благодарны. &lt;...&gt; Спасибо вам", — сказали бойцы.Они также пообещали, что победа будет за Россией.
https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, россия, телеканал rt, миа "россия сегодня", луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО

Симоньян и Кеосаян передали УАЗ бойцам 488-го мотострелкового полка

© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramУАЗ для бойцов СВО, переданный Маргаритой Симоньян и Тиграном Кеосаяном
УАЗ для бойцов СВО, переданный Маргаритой Симоньян и Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что вместе с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, передала автомобиль УАЗ "буханку" бойцам 488-го гвардейского мотострелкового полка, участвующим в СВО.
"К 488-му гвардейскому мотострелковому полку приехала "буханочка", которую мы с Тиграном купили. Это вам спасибо, ребята", — написала она.
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Медиаменеджер также опубликовала видеообращение военнослужащих, в котором они благодарят за гуманитарную помощь в зоне спецоперации на территории ДНР и ЛНР.
"Искренне вам признательны и благодарны. <...> Спасибо вам", — сказали бойцы.
Они также пообещали, что победа будет за Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеМаргарита СимоньянТигран КеосаянРоссияТелеканал RTМИА "Россия сегодня"Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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