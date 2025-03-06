https://ria.ru/20250306/uaz-2003407511.html
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что вместе с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:40:00+03:00
2025-03-06T14:40:00+03:00
2025-03-06T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
маргарита симоньян
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что вместе с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, передала автомобиль УАЗ "буханку" бойцам 488-го гвардейского мотострелкового полка, участвующим в СВО."К 488-му гвардейскому мотострелковому полку приехала "буханочка", которую мы с Тиграном купили. Это вам спасибо, ребята", — написала она. Медиаменеджер также опубликовала видеообращение военнослужащих, в котором они благодарят за гуманитарную помощь в зоне спецоперации на территории ДНР и ЛНР. "Искренне вам признательны и благодарны. <...> Спасибо вам", — сказали бойцы.Они также пообещали, что победа будет за Россией.
https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html
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Специальная военная операция на Украине, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Россия, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ "буханку" бойцам СВО
Симоньян и Кеосаян передали УАЗ бойцам 488-го мотострелкового полка