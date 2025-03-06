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В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений - РИА Новости, 06.03.2025
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20:31 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tusk-2003497167.html
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений
Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:31:00+03:00
2025-03-06T20:31:00+03:00
россия
европа
польша
дмитрий песков
дональд туск
павел зарубин
в мире
гонка вооружений
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о новой гонке вооружений. По словам Пескова, Европе не выиграть у России в новой гонке вооружений, потому что Россия не будет с ними играть. "Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html
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россия, европа, польша, дмитрий песков, дональд туск, павел зарубин, в мире, гонка вооружений
Россия, Европа, Польша, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Павел Зарубин, В мире, гонка вооружений
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений

Песков: Россия будет заниматься своими интересами, а не новой гонкой вооружений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о новой гонке вооружений.
По словам Пескова, Европе не выиграть у России в новой гонке вооружений, потому что Россия не будет с ними играть.
"Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Кремле объяснили, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений
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РоссияЕвропаПольшаДмитрий ПесковДональд ТускПавел ЗарубинВ мирегонка вооружений
 
 
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