https://ria.ru/20250306/tusk-2003497167.html

В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений

В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений

Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:31:00+03:00

2025-03-06T20:31:00+03:00

2025-03-06T20:31:00+03:00

россия

европа

польша

дмитрий песков

дональд туск

павел зарубин

в мире

гонка вооружений

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о новой гонке вооружений. По словам Пескова, Европе не выиграть у России в новой гонке вооружений, потому что Россия не будет с ними играть. "Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.

https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html

россия

европа

польша

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россия, европа, польша, дмитрий песков, дональд туск, павел зарубин, в мире, гонка вооружений