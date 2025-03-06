https://ria.ru/20250306/tusk-2003497167.html
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений
Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:31:00+03:00
2025-03-06T20:31:00+03:00
2025-03-06T20:31:00+03:00
россия
европа
польша
дмитрий песков
дональд туск
павел зарубин
в мире
гонка вооружений
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_0:111:3127:1870_1920x0_80_0_0_9315cab8ab7f799583fe7eadb4fd7968.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о новой гонке вооружений. По словам Пескова, Европе не выиграть у России в новой гонке вооружений, потому что Россия не будет с ними играть. "Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - сказал Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.
https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html
россия
европа
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_682f9d98010240554d950d76780f4d9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, польша, дмитрий песков, дональд туск, павел зарубин, в мире, гонка вооружений
Россия, Европа, Польша, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Павел Зарубин, В мире, гонка вооружений
В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений
Песков: Россия будет заниматься своими интересами, а не новой гонкой вооружений