https://ria.ru/20250306/tusk-2003407822.html

Премьер Польши прокомментировал идею Франции создать ядерный зонтик для ЕС

Премьер Польши прокомментировал идею Франции создать ядерный зонтик для ЕС - РИА Новости, 06.03.2025

Премьер Польши прокомментировал идею Франции создать ядерный зонтик для ЕС

Предложение Франции о создании общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия "достойно обсуждения", заявил польский премьер-министр РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:41:00+03:00

2025-03-06T14:41:00+03:00

2025-03-06T14:41:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Предложение Франции о создании общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия "достойно обсуждения", заявил польский премьер-министр Дональд туск по прибытии на саммит ЕС. По его словам, французское предложение, "конечно достойно рассмотрения". "Все нужно хорошо скоординировать. Оборонные возможности каждой европейской страны должны стать элементом целого", - отметил он. Как считает Туск, в Европе "должны серьезно относиться к этому предложению". "Потому что мы должны скоординировать все наши оборонные возможности в Европе, чтобы построить серьезную военную силу, которая была бы едина", - добавил премьер. По его словам, нужно обсудить детали, но "хорошо, что Франция это предложила". Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. В Кремле назвали чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России и заявили, что в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250225/frantsija-2001464069.html

https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html

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франция, россия, европа, эммануэль макрон, нато, евросоюз, в мире