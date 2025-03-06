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Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений - РИА Новости, 06.03.2025
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14:24 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tusk-2003402085.html
Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений
Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений - РИА Новости, 06.03.2025
Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений
Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:24:00+03:00
2025-03-06T14:24:00+03:00
в мире
россия
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польша
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС. По его словам, ключевые вызовы сейчас – "конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений", которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия. В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией. "Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся. "Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться", - отметил он. "Сегодня нужно будет начать этот процесс", - добавил премьер, признав, что "поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, россия, европа, польша, дональд туск, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Польша, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз
Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений

Премьер Польши Туск: Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.
По его словам, ключевые вызовы сейчас – "конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений", которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.
"Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся.
"Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться", - отметил он. "Сегодня нужно будет начать этот процесс", - добавил премьер, признав, что "поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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