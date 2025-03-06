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Цивилева рассказала о встрече Путина с участницами СВО

Цивилева рассказала о встрече Путина с участницами СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Цивилева рассказала о встрече Путина с участницами СВО

Замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поделилась впечатлениями от беседы президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:11:00+03:00

2025-03-06T21:11:00+03:00

2025-03-06T21:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поделилась впечатлениями от беседы президента России Владимира Путина с участницами СВО и матерями погибших бойцов, заявив, что "это была встреча со слезами на глазах". Президент в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Путина сопровождали Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках посещения центра президент в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества". "Мы все прослезились не только в конце встречи. Это была встреча вообще со слезами на глазах. Слезы были и от тех историй, которые рассказывали наши сегодняшние участницы, гостьи этой встречи, которые являются сотрудниками фонда "Защитники Отечества", социальными координаторами, руководителями филиалов", - рассказала журналистам Цивилева, участвовавшая в этой беседе. Она отметила, что на встречу с президентом приехали женщины из разных регионов, с разной историей. "У каждой из них есть свой непростой путь, многие потеряли своих близких - детей, мужей. Но нашли в себе силы не только жить дальше, но и помогать другим, помогать от всей души, работать. Конечно же, это заслуживает и благодарности, и уважения. Но также были слезы и гордости - гордости за наших людей, за наших героев, за их близких, которые такие же сильные и служат своей родине здесь, на мирном поприще. Но это служение не менее важное, а очень значимое", - добавила замминистра обороны. Цивилева упомянула, что на встрече с президентом обсуждался также ряд конкретных вопросов и предложений фонда "Защитники Отечества", связанных с поддержкой участников СВО и их семей. "Встреча прошла тепло, очень душевно, трогательно. И, конечно же, для женщин это был большой подарок, что президент лично приехал, поддержал их и поздравил с наступающим праздником 8 Марта", - рассказала она.

https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html

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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин