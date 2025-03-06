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СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО - РИА Новости, 06.03.2025
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19:55 06.03.2025 (обновлено: 19:56 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003493771.html
СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО
СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО
Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:55:00+03:00
2025-03-06T19:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США. "Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал. Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.
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в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО

NBC: Трамп может отказаться защищать страну НАТО при неисполнении обязательств

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США.
"Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал.
Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.
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