https://ria.ru/20250306/tramp-2003493771.html

СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО

СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ назвали условие, при котором Трамп откажется защищать партнера по НАТО

Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:55:00+03:00

2025-03-06T19:55:00+03:00

2025-03-06T19:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации США. "Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО, сообщают три действующих и бывших высокопоставленных чиновника США и один конгрессмен... США могут не защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигает порогового значения расходов на оборону", - сообщает телеканал. Трамп также рассматривает со своей командой вариант, при котором США будут в первую очередь проводить учения в рамках НАТО с теми странами-партнерами, которые в полной мере исполняют обязательства по расходам на оборону, сообщили источники NBC.

https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html

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в мире, сша, дональд трамп, нато