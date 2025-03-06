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На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2025
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его", — написал он, комментируя статью Politico о тайных переговорах окружения американского лидера с украинской оппозицией.В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, майк джонсон, дональд трамп, владимир зеленский, politico
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
Профессор Дизен: Трамп уберет Зеленского в случае отказа от мирного процесса