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На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2025
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17:11 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tramp-2003446037.html
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2025
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:11:00+03:00
2025-03-06T17:11:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
майк джонсон
дональд трамп
владимир зеленский
politico
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его", — написал он, комментируя статью Politico о тайных переговорах окружения американского лидера с украинской оппозицией.В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
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сша
вашингтон (штат)
украина
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, майк джонсон, дональд трамп, владимир зеленский, politico
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico
На Западе рассказали, что Трамп сделает с Зеленским

Профессор Дизен: Трамп уберет Зеленского в случае отказа от мирного процесса

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отстранит Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
«
"Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его", — написал он, комментируя статью Politico о тайных переговорах окружения американского лидера с украинской оппозицией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
Вчера, 15:00
В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский во время интервью Fox News - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
Вчера, 13:37
 
В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаМайк ДжонсонДональд ТрампВладимир ЗеленскийPolitico
 
 
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