https://ria.ru/20250306/tramp-2003408027.html

В ЦРУ начались массовые увольнения

В ЦРУ начались массовые увольнения - РИА Новости, 06.03.2025

В ЦРУ начались массовые увольнения

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:42:00+03:00

2025-03-06T14:42:00+03:00

2025-03-06T14:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности", — говорится в сообщении. По данным издания, увольнения направлены на сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Как пишет газета, в ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена. Однако точное число пока не раскрывается. Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, отмечается в материале. Некоторые опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы не получить вызов на внештатную встречу, за которой следует увольнение. Это уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы в агентстве. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Из-за этого, как писал телеканал CNN, агентство начало официальную проверку, чтобы оценить возможные последствия утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом.

https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html

https://ria.ru/20250225/tramp-2001293207.html

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)