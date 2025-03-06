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В ЦРУ начались массовые увольнения - РИА Новости, 06.03.2025
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14:42 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tramp-2003408027.html
В ЦРУ начались массовые увольнения
В ЦРУ начались массовые увольнения - РИА Новости, 06.03.2025
В ЦРУ начались массовые увольнения
Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:42:00+03:00
2025-03-06T14:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности", — говорится в сообщении. По данным издания, увольнения направлены на сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Как пишет газета, в ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена. Однако точное число пока не раскрывается. Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, отмечается в материале. Некоторые опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы не получить вызов на внештатную встречу, за которой следует увольнение. Это уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы в агентстве. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Из-за этого, как писал телеканал CNN, агентство начало официальную проверку, чтобы оценить возможные последствия утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом.
https://ria.ru/20250228/mask-2002286007.html
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в мире, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В ЦРУ начались массовые увольнения

NYT: администрация Трампа начала масштабное сокращение кадров в ЦРУ

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности", — говорится в сообщении.
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По данным издания, увольнения направлены на сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Как пишет газета, в ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена. Однако точное число пока не раскрывается.
Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, отмечается в материале. Некоторые опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы не получить вызов на внештатную встречу, за которой следует увольнение. Это уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы в агентстве.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что ЦРУ отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с именами всех нанятых за последние два года сотрудников, а также тех, кто находится на испытательном сроке. Из-за этого, как писал телеканал CNN, агентство начало официальную проверку, чтобы оценить возможные последствия утечки данных после отправки несанкционированного письма в Белый дом.
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В миреСШАДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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