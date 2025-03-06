https://ria.ru/20250306/tramp-2003330381.html

Трамп может согласиться на переговоры в Минске, считает эксперт

Трамп может согласиться на переговоры в Минске, считает эксперт - РИА Новости, 06.03.2025

Трамп может согласиться на переговоры в Минске, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп теоретически может согласиться приехать в Минск на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в качестве... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:17:00+03:00

2025-03-06T06:17:00+03:00

2025-03-06T06:17:00+03:00

минск

белоруссия

дональд трамп

владимир зеленский

николай межевич

обсе

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп теоретически может согласиться приехать в Минск на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в качестве жеста навстречу Москве, хотя обычно для таких встреч выбираются площадки примерно посередине между Москвой и Вашингтоном, заявил директор центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Белоруссию провести переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине, но этот вариант пока никак не обсуждался. "США неожиданно могут согласиться на предложение Минска. При этом могут трактовать свое согласие как некий жест в сторону Москвы. В любом случае, дипломатическая практика предполагает, что вы можете сделать вполне корректное предложение, а дальше стороны решают соглашаться с ним или нет. С точки зрения дипломатии это предложение абсолютно правильное", - заявил Межевич РИА Новости. В то же время, отметил он, американской делегации лететь до Минска достаточно далеко – в таких случаях зачастую выбирается площадка примерно посередине между Москвой и Вашингтоном, как было, например, в Рейкьявике в 1986 году или на Мальте в 1989 году. В любом случае, решение Вашингтона будет определяющим и для Киева. "Им вполне удобно приехать. К тому же, по логике, лидеру страны, которая находится в военном конфликте, далеко улетать из страны нельзя, хотя по перемещениям Зеленского иногда такое и не скажешь", - сказал он. Своим предложением Лукашенко напомнил, что у Минска есть большой опыт в качестве переговорной площадки, отметил эксперт. "Лукашенко озвучил приглашение, исходя из того, что Минск многократно бывал переговорной площадкой в последние годы. Минск-1, Минск-2, и менее известные переговоры тоже проходили в Минске", - заявил Межевич РИА Новости. Он напомнил, что и российско-украинские переговоры в феврале-марте 2022 года проходили в Белоруссии, а в самом Минске долгие годы заседала Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003237651.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003300452.html

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минск, белоруссия, дональд трамп, владимир зеленский, николай межевич, обсе