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СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии - РИА Новости, 06.03.2025
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04:26 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tramp-2003325094.html
СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии
СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии
Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании, сообщает британская газета Times со ссылкой на главу Банка Англии... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:26:00+03:00
2025-03-06T04:26:00+03:00
великобритания
сша
дональд трамп
кеми баденок
джо байден
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании, сообщает британская газета Times со ссылкой на главу Банка Англии Эндрю Бейли. "Бейли заявил, что "риски для экономики Великобритании и мировой экономики (от пошлин) существенны", - говорится в публикации. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 года было одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. При этом Кеми Баденок в бытность свою министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации бывшего президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003106951.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002114341.html
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великобритания, сша, дональд трамп, кеми баденок, джо байден
Великобритания, США, Дональд Трамп, Кеми Баденок, Джо Байден
СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии

Times: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании, сообщает британская газета Times со ссылкой на главу Банка Англии Эндрю Бейли.
"Бейли заявил, что "риски для экономики Великобритании и мировой экономики (от пошлин) существенны", - говорится в публикации.
Трамп о намерении увеличить тарифы на импортные товары - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США введут ответные пошлины на завышенные пошлины, заявил Трамп
Вчера, 06:09
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся.
Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 года было одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. При этом Кеми Баденок в бытность свою министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации бывшего президента Джо Байдена.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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