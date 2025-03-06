https://ria.ru/20250306/tramp-2003325094.html

СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии

СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: торговая политика Трампа создает риски для экономики Британии

Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании, сообщает британская газета Times со ссылкой на главу Банка Англии... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:26:00+03:00

2025-03-06T04:26:00+03:00

2025-03-06T04:26:00+03:00

великобритания

сша

дональд трамп

кеми баденок

джо байден

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Торговая политика президента США Дональда Трампа создает риски для экономики Великобритании, сообщает британская газета Times со ссылкой на главу Банка Англии Эндрю Бейли. "Бейли заявил, что "риски для экономики Великобритании и мировой экономики (от пошлин) существенны", - говорится в публикации. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся. Заключение торгового соглашения с США к концу 2022 года было одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. При этом Кеми Баденок в бытность свою министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации бывшего президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003106951.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002114341.html

великобритания

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великобритания, сша, дональд трамп, кеми баденок, джо байден