https://ria.ru/20250306/tramp-2003323762.html

Трамп потребовал от мэра Вашингтона ликвидировать палатки с бездомными

Трамп потребовал от мэра Вашингтона ликвидировать палатки с бездомными - РИА Новости, 06.03.2025

Трамп потребовал от мэра Вашингтона ликвидировать палатки с бездомными

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от мэра американской столицы Мюриэль Боузер ликвидировать палатки бездомных в Вашингтоне, особенно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:45:00+03:00

2025-03-06T03:45:00+03:00

2025-03-06T03:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от мэра американской столицы Мюриэль Боузер ликвидировать палатки бездомных в Вашингтоне, особенно вблизи Белого дома и государственного департамента, заявил американский лидер. "Мы уведомили мэра Вашингтона, округ Колумбия, что она должна убрать все неприглядные палатки бездомных в городе, особенно те, которые находятся снаружи государственного департамента и возле Белого дома", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп пригрозил, что если столичные власти не смогут этого сделать, федеральное правительство будет вынуждено вмешаться в ситуацию. "Вашингтон должен стать чистым и безопасным! Мы хотим снова гордиться нашей великой столицей", - добавил президент США. Ранее Трамп заявил, что федеральное правительство должно взять под свой контроль управление Вашингтоном, поскольку власти столицы "не делают свою работу". Трамп, в частности, указывал на то, что сейчас в американской столице "ранят и убивают людей", слишком много преступности, граффити и палаток на лужайках.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

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в мире, сша, дональд трамп