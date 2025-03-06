"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение
Трамп опубликовал угрозы в адрес ХАМАС с требованием освободить заложников
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
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"Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", — говорится в публикации.
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Американский лидер также обратился с угрозами в адрес жителей Газы, пообещав тяжелые последствия, если руководство ХАМАС не выполнит его требование.
"Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете — вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовский сильно расплатиться!" — добавил Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.