https://ria.ru/20250306/tramp-2003318995.html

"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение

"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение - РИА Новости, 06.03.2025

"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение

Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:53:00+03:00

2025-03-06T01:53:00+03:00

2025-03-06T02:20:00+03:00

в мире

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ливан

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social."Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", — говорится в публикации.Американский лидер также обратился с угрозами в адрес жителей Газы, пообещав тяжелые последствия, если руководство ХАМАС не выполнит его требование."Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете — вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовский сильно расплатиться!" — добавил Трамп.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250211/hamas-1998570893.html

https://ria.ru/20250302/peremirie-2002584592.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003314232.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году