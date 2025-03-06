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"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение - РИА Новости, 06.03.2025
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01:53 06.03.2025 (обновлено: 02:20 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003318995.html
"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение
"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение - РИА Новости, 06.03.2025
"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение
Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:53:00+03:00
2025-03-06T02:20:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social."Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", — говорится в публикации.Американский лидер также обратился с угрозами в адрес жителей Газы, пообещав тяжелые последствия, если руководство ХАМАС не выполнит его требование."Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете — вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовский сильно расплатиться!" — добавил Трамп.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250211/hamas-1998570893.html
https://ria.ru/20250302/peremirie-2002584592.html
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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
"Все кончено": Трамп опубликовал пугающее сообщение

Трамп опубликовал угрозы в адрес ХАМАС с требованием освободить заложников

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
«
"Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников
11 февраля, 11:21
Американский лидер также обратился с угрозами в адрес жителей Газы, пообещав тяжелые последствия, если руководство ХАМАС не выполнит его требование.
"Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете — вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовский сильно расплатиться!" — добавил Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями в случае непринятия предложения США
2 марта, 15:25
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на открытии заседания правительства озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа, согласно которым в живых могли остаться 24 из 59 пленников.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа
00:41
 
В миреИзраильСШАЛиванДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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