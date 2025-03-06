"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа
Politico: ЕС должен будет платить за собственную оборону до смерти Трампа
© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюзу придется самостоятельно платить за собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.
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"Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы потушили Солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет", — приводит издание его слова.
Как сообщается, у европейских стран нет единогласной позиции ни по перенаправлению расходов на оборону, ни по урегулированию украинского конфликта, а разногласия между странами могут свести дискуссию на нет.
"Короче говоря: это будет нелегко", — говорится в публикации.
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Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна.
Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.