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"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа - РИА Новости, 06.03.2025
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00:41 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tramp-2003314232.html
"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа
"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа - РИА Новости, 06.03.2025
"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа
Евросоюзу придется самостоятельно платить за собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на европейского... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:41:00+03:00
2025-03-06T00:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюзу придется самостоятельно платить за собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата."Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы потушили Солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет", — приводит издание его слова.Как сообщается, у европейских стран нет единогласной позиции ни по перенаправлению расходов на оборону, ни по урегулированию украинского конфликта, а разногласия между странами могут свести дискуссию на нет."Короче говоря: это будет нелегко", — говорится в публикации.В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна.Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111432.html
https://ria.ru/20250305/obraschenie-2003309666.html
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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
"Это будет нелегко": в Европе задумались о смерти Трампа

Politico: ЕС должен будет платить за собственную оборону до смерти Трампа

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюзу придется самостоятельно платить за собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.
«
"Расходы на оборону становятся фиксированной статьей расходов. Мы потушили Солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление… Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет", — приводит издание его слова.
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Как сообщается, у европейских стран нет единогласной позиции ни по перенаправлению расходов на оборону, ни по урегулированию украинского конфликта, а разногласия между странами могут свести дискуссию на нет.
"Короче говоря: это будет нелегко", — говорится в публикации.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
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Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания, Венгрия с этим заявлением не согласна.
Западные СМИ ранее сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами — членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
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