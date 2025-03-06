https://ria.ru/20250306/titov-2003332059.html

Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов

Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025

Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов

Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:38:00+03:00

2025-03-06T06:38:00+03:00

2025-03-06T06:38:00+03:00

экономика

россия

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961315291_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_2f47943e8004a621b699b07d3aa99331.jpg

ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Доллар – конечно, мощная валюта, у неё большой оборот, но, тем не менее, он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой", - заявил Титов.

https://ria.ru/20250306/titov-2003328123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития