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Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:38:00+03:00
2025-03-06T06:38:00+03:00
2025-03-06T06:38:00+03:00
экономика
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борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Доллар должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Доллар – конечно, мощная валюта, у неё большой оборот, но, тем не менее, он должен быть преимущественно платежным средством, а не резервной валютой", - заявил Титов.
https://ria.ru/20250306/titov-2003328123.html
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экономика, россия, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Россия, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Доллар должен быть преимущественно платежным средством, заявил Титов
Титов: доллар должен быть преимущественно платежным средством