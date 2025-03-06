https://ria.ru/20250306/titov-2003328123.html

Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов

Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025

Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов

Отношения малого и среднего бизнеса РФ и Евросоюза не исчезли, хотя все стало сложнее, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:32:00+03:00

2025-03-06T05:32:00+03:00

2025-03-06T05:32:00+03:00

экономика

россия

европа

восток

борис титов

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

евросоюз

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Отношения малого и среднего бизнеса РФ и Евросоюза не исчезли, хотя все стало сложнее, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Конечно, они (отношения малого и среднего бизнеса России и Европы – ред.) были под серьезным ударом, именно поэтому малый и средний российский бизнес поехал на Восток. Тем не менее, отношения никуда не исчезали полностью", - заявил Титов. По его словам, стало сложнее с расчетами и инвестициями, но торговля продолжается. "Особых перемен пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время вот эта атмосфера изменится, дух санкций уйдет, и мы сможем нарастить наши и европейские поставки тоже", - добавил он.

https://ria.ru/20250305/titov-2003094758.html

россия

европа

восток

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экономика, россия, европа, восток, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, евросоюз