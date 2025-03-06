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Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
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05:32 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/titov-2003328123.html
Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов
Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов - РИА Новости, 06.03.2025
Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов
Отношения малого и среднего бизнеса РФ и Евросоюза не исчезли, хотя все стало сложнее, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:32:00+03:00
2025-03-06T05:32:00+03:00
экономика
россия
европа
восток
борис титов
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
евросоюз
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Отношения малого и среднего бизнеса РФ и Евросоюза не исчезли, хотя все стало сложнее, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Конечно, они (отношения малого и среднего бизнеса России и Европы – ред.) были под серьезным ударом, именно поэтому малый и средний российский бизнес поехал на Восток. Тем не менее, отношения никуда не исчезали полностью", - заявил Титов. По его словам, стало сложнее с расчетами и инвестициями, но торговля продолжается. "Особых перемен пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время вот эта атмосфера изменится, дух санкций уйдет, и мы сможем нарастить наши и европейские поставки тоже", - добавил он.
https://ria.ru/20250305/titov-2003094758.html
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экономика, россия, европа, восток, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Восток, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Евросоюз
Отношения малого и среднего бизнеса России и ЕС не исчезли, заявил Титов

Титов: отношения малого и среднего бизнеса России и Евросоюза не исчезли

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борис Титов. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Отношения малого и среднего бизнеса РФ и Евросоюза не исчезли, хотя все стало сложнее, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Конечно, они (отношения малого и среднего бизнеса России и Европы – ред.) были под серьезным ударом, именно поэтому малый и средний российский бизнес поехал на Восток. Тем не менее, отношения никуда не исчезали полностью", - заявил Титов.
По его словам, стало сложнее с расчетами и инвестициями, но торговля продолжается.
"Особых перемен пока нет, но надеюсь, что в ближайшее время вот эта атмосфера изменится, дух санкций уйдет, и мы сможем нарастить наши и европейские поставки тоже", - добавил он.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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ЭкономикаРоссияЕвропаВостокБорис ТитовРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияЕвросоюз
 
 
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