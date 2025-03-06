https://ria.ru/20250306/titov-2003322691.html

Титов заявил, что китайские машины лучше европейских

Титов заявил, что китайские машины лучше европейских - РИА Новости, 06.03.2025

Титов заявил, что китайские машины лучше европейских

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:19:00+03:00

2025-03-06T03:19:00+03:00

2025-03-06T03:19:00+03:00

экономика

европа

польша

китай

борис титов

airbus

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил в интервью РИА Новости, что не пересел бы уже с китайской машины на европейскую. "Я, честно говоря, не очень понимаю, что мы там (в Европе – ред.) будем покупать, кроме специфических продуктов. Яблоки у нас уже свои (раньше в Польше покупали), автомобили китайские явно лучше, то есть я бы уже сейчас не пересаживался на европейскую машину", - заявил Титов. Он отметил, что, конечно, нужны самолеты. "Пока Airbus и Boeing - это два единственных больших поставщика, Китай вышел с двумя самолетами, но все равно они во многом состоят из импортных деталей, поэтому, конечно, в авиации нам надо было еще сделать серьезный шаг вперед", - сказал он.

https://ria.ru/20250305/titov-2003094758.html

европа

польша

китай

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экономика, европа, польша, китай, борис титов, airbus