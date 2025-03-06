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Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа - РИА Новости, 06.03.2025
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21:03 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html
Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа
Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа - РИА Новости, 06.03.2025
Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа
Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:03:00+03:00
2025-03-06T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Айдысмаа Монгуш – вдова героически погибшего участника СВО Дажы Омака и сама участница СВО рассказала, как эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга. В 2023 году её муж решил стать участником СВО, и Айдысмаа по примеру мужа, имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации, защищать честь страны. "Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении, мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. На этом моя задача, как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность – воспитание наших детей", - рассказала Монгуш на встрече Путина с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Монгуш также рассказала, что они не виделись с мужем из-за того, что служили в разных войсковых частях, а график отпусков не совпадал, поэтому дома они возвращались на побывку в разное время. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочку. Во время встречи Путин пообещал вручить госнаграду Монгуш.
https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
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общество, россия, кызыл, владимир путин, республика тыва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Кызыл, Владимир Путин, Республика Тыва
Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа

Военная медик из Тывы рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш рассказала президенту России Владимиру Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась год из-за несения службы.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Айдысмаа Монгуш – вдова героически погибшего участника СВО Дажы Омака и сама участница СВО рассказала, как эвакуировала самостоятельно в составе эвакуационной группы из зоны боевых действий тело своего супруга. В 2023 году её муж решил стать участником СВО, и Айдысмаа по примеру мужа, имея медицинское образование, также решила уехать в зону спецоперации, защищать честь страны.
Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тывы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
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"Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. В связи с отсутствием возможности служить на одном подразделении, мы не виделись больше года, хотя расстояние между нашими подразделениями было не больше 40 километров. И мне, как сопровождающего эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой. На этом моя задача, как военного медика была выполнена. Теперь на мне большая ответственность – воспитание наших детей", - рассказала Монгуш на встрече Путина с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Монгуш также рассказала, что они не виделись с мужем из-за того, что служили в разных войсковых частях, а график отпусков не совпадал, поэтому дома они возвращались на побывку в разное время. Сейчас Айдысмаа живет в Кызыле и воспитывает троих детей – двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочку.
Во время встречи Путин пообещал вручить госнаграду Монгуш.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКызылВладимир ПутинРеспублика Тыва
 
 
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