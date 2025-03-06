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Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.03.2025
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16:52 06.03.2025 (обновлено: 17:30 06.03.2025)
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Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России
Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.03.2025
Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России
Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, это чревато последствиями для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, это чревато последствиями для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока рано говорить о какой-то торговой масштабной войне. Действительно, мы видим очередной виток тарифной эскалации - это очевидно... Нарушение одной из крупнейших стран мира международных торговых соглашений негативно повлияет на глобальную экономику. Одностороннее необоснованное повышение тарифов - это противоречие нормам ВТО", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее прогнозу, это будет способствовать росту протекционизма и расшатыванию многосторонней торговой системы.США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.
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россия, сша, всемирная торговая организация (вто), в мире
Россия, США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России

Захарова: повышение США тарифов чревато последствиями для глобальной экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, это чревато последствиями для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Пока рано говорить о какой-то торговой масштабной войне. Действительно, мы видим очередной виток тарифной эскалации - это очевидно... Нарушение одной из крупнейших стран мира международных торговых соглашений негативно повлияет на глобальную экономику. Одностороннее необоснованное повышение тарифов - это противоречие нормам ВТО", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее прогнозу, это будет способствовать росту протекционизма и расшатыванию многосторонней торговой системы.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.
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