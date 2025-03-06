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Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России

Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России - РИА Новости, 06.03.2025

Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, заявили в МИД России

Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, это чревато последствиями для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:52:00+03:00

2025-03-06T16:52:00+03:00

2025-03-06T17:30:00+03:00

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сша

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышение США тарифов противоречит нормам ВТО, это чревато последствиями для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока рано говорить о какой-то торговой масштабной войне. Действительно, мы видим очередной виток тарифной эскалации - это очевидно... Нарушение одной из крупнейших стран мира международных торговых соглашений негативно повлияет на глобальную экономику. Одностороннее необоснованное повышение тарифов - это противоречие нормам ВТО", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее прогнозу, это будет способствовать росту протекционизма и расшатыванию многосторонней торговой системы.США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, всемирная торговая организация (вто), в мире