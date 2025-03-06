https://ria.ru/20250306/tankery-2003413232.html

США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры

США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры - РИА Новости, 06.03.2025

США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры

Белый дом рассматривает план, согласно которому США и их союзники смогут задерживать и досматривать иранские нефтяные танкеры в рамках международной программы... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:01:00+03:00

2025-03-06T15:01:00+03:00

2025-03-06T15:03:00+03:00

сша

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894447686_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d2a538bbebaac690136b4a35ba9386a.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает план, согласно которому США и их союзники смогут задерживать и досматривать иранские нефтяные танкеры в рамках международной программы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о применении максимального давления на Иран, выразив при этом надежду, что Соединенным Штатам не придется часто им пользоваться."Администрация президента Дональда Трампа рассматривает план по остановке в море и проверке иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения (Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения 2023 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства.По словам источников, американские чиновники сейчас изучают возможности, в рамках которых страны-союзники США смогут останавливать и досматривать суда, проходящие через критические важные морские коридоры, в частности, Малаккский пролив.Согласно одному из собеседников агентства, данные меры в случае их принятия позволят иностранным правительствам действовать по просьбе Вашингтона, что приведет к задержкам поставок нефти и негативно скажется на доходах Тегерана в этой сфере.Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана.Россия прекратила участие в работе ИБОР в 2023 году.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html

https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, иран