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США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры - РИА Новости, 06.03.2025
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15:01 06.03.2025 (обновлено: 15:03 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tankery-2003413232.html
США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры
США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры - РИА Новости, 06.03.2025
США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры
Белый дом рассматривает план, согласно которому США и их союзники смогут задерживать и досматривать иранские нефтяные танкеры в рамках международной программы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:01:00+03:00
2025-03-06T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает план, согласно которому США и их союзники смогут задерживать и досматривать иранские нефтяные танкеры в рамках международной программы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о применении максимального давления на Иран, выразив при этом надежду, что Соединенным Штатам не придется часто им пользоваться."Администрация президента Дональда Трампа рассматривает план по остановке в море и проверке иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения (Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения 2023 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства.По словам источников, американские чиновники сейчас изучают возможности, в рамках которых страны-союзники США смогут останавливать и досматривать суда, проходящие через критические важные морские коридоры, в частности, Малаккский пролив.Согласно одному из собеседников агентства, данные меры в случае их принятия позволят иностранным правительствам действовать по просьбе Вашингтона, что приведет к задержкам поставок нефти и негативно скажется на доходах Тегерана в этой сфере.Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана.Россия прекратила участие в работе ИБОР в 2023 году.
https://ria.ru/20250305/peskov-2003177047.html
https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html
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сша, в мире, иран
США, В мире, Иран
США рассматривают план, по которому хотят задерживать иранские танкеры

США рассматривают план, по которому хотят досматривать иранские нефтяные танкеры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает план, согласно которому США и их союзники смогут задерживать и досматривать иранские нефтяные танкеры в рамках международной программы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о применении максимального давления на Иран, выразив при этом надежду, что Соединенным Штатам не придется часто им пользоваться.
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"Администрация президента Дональда Трампа рассматривает план по остановке в море и проверке иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения (Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения 2023 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
По словам источников, американские чиновники сейчас изучают возможности, в рамках которых страны-союзники США смогут останавливать и досматривать суда, проходящие через критические важные морские коридоры, в частности, Малаккский пролив.
Согласно одному из собеседников агентства, данные меры в случае их принятия позволят иностранным правительствам действовать по просьбе Вашингтона, что приведет к задержкам поставок нефти и негативно скажется на доходах Тегерана в этой сфере.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана.
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