Рейтинг@Mail.ru
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/tanker-2003327807.html
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам - РИА Новости, 06.03.2025
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам
Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:18:00+03:00
2025-03-06T05:18:00+03:00
находка
николай суханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776239537_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_2a82cddf250ed6cdfa86659950b10777.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. На прошлой неделе в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей, сообщали в прокуратуре РИА Новости. Суханов сообщал агентству, что российские моряки с Sagar Violet попросил о помощи профсоюз, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов. "Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка", - сказал Суханов. По его словам, сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. Танкер будет задержан до выплаты долгов и устранения нарушений.
https://ria.ru/20250227/tanker-2001941264.html
https://ria.ru/20250302/tanker-2002554318.html
находка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776239537_104:0:1896:1344_1920x0_80_0_0_e25d373f4c1d10e1ee7c1dc51db3a316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
находка, николай суханов
Находка, Николай Суханов
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам

Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов российским морякам

© РИА Новости / Виталий АньковПорт города Находка в Приморском крае
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
На прошлой неделе в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей, сообщали в прокуратуре РИА Новости. Суханов сообщал агентству, что российские моряки с Sagar Violet попросил о помощи профсоюз, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-212"
27 февраля, 14:06
"Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка", - сказал Суханов.
По его словам, сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. Танкер будет задержан до выплаты долгов и устранения нарушений.
Танкер Eagle S - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S
2 марта, 11:56
 
НаходкаНиколай Суханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала