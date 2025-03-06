Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам
Танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов российским морякам
Порт города Находка в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
На прошлой неделе в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей, сообщали в прокуратуре РИА Новости. Суханов сообщал агентству, что российские моряки с Sagar Violet попросил о помощи профсоюз, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
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"Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием. Судно задержано на рейде порта Находка", - сказал Суханов.
По его словам, сумма долга морякам превысила 200 тысяч долларов. Танкер будет задержан до выплаты долгов и устранения нарушений.
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