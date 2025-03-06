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Жена погибшего бойца СВО попросила Путина помочь с адаптивной одеждой - РИА Новости, 06.03.2025
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21:09 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/svo-2003502060.html
Жена погибшего бойца СВО попросила Путина помочь с адаптивной одеждой
Жена погибшего бойца СВО попросила Путина помочь с адаптивной одеждой - РИА Новости, 06.03.2025
Жена погибшего бойца СВО попросила Путина помочь с адаптивной одеждой
Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Саха (Якутия), супруга погибшего участника спецоперации Александра Захарова попросила... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:09:00+03:00
2025-03-06T21:09:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Саха (Якутия), супруга погибшего участника спецоперации Александра Захарова попросила президента РФ Владимира Путина посодействовать решению вопроса о разработке современной адаптивной одежды для бойцов с ампутациями. В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Захарова рассказала, что была учителем, но после гибели мужа поняла, что хочет помогать ветеранам и семьям погибших. Кроме того, она поделилась воспоминанием о своем первом подопечном – вернувшимся с СВО парне, у которого ампутированы одна рука и одна нога. По ее словам, сложности ожесточили его, но ей удалось найти к нему подход и разрешить проблемы, в том числе трудоустроить. "На данный момент я не могу решить одну проблему. Для людей с ограниченными возможностями нужна специальная одежда. Государство обеспечивает адаптивной одеждой, однако эта одежда не учитывает современные требования. Наши ветераны в большинстве своем это молодые, активные и спортивные люди, которые хотят модно и красиво одеваться, и не испытывать функциональных неудобств. В связи с чем можно ли рассмотреть возможность разработки современной адаптивной одежды?" - сказала Захарова. Глава государства, в ответ, заявил, что вопрос создания в России современной адаптивной одежды будет проработан.
https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Жена погибшего бойца СВО попросила Путина помочь с адаптивной одеждой

Жена погибшего бойца попросила Путина помочь с разработкой адаптивной одеждой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Саха (Якутия), супруга погибшего участника спецоперации Александра Захарова попросила президента РФ Владимира Путина посодействовать решению вопроса о разработке современной адаптивной одежды для бойцов с ампутациями.
В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Захарова рассказала, что была учителем, но после гибели мужа поняла, что хочет помогать ветеранам и семьям погибших. Кроме того, она поделилась воспоминанием о своем первом подопечном – вернувшимся с СВО парне, у которого ампутированы одна рука и одна нога. По ее словам, сложности ожесточили его, но ей удалось найти к нему подход и разрешить проблемы, в том числе трудоустроить.
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"На данный момент я не могу решить одну проблему. Для людей с ограниченными возможностями нужна специальная одежда. Государство обеспечивает адаптивной одеждой, однако эта одежда не учитывает современные требования. Наши ветераны в большинстве своем это молодые, активные и спортивные люди, которые хотят модно и красиво одеваться, и не испытывать функциональных неудобств. В связи с чем можно ли рассмотреть возможность разработки современной адаптивной одежды?" - сказала Захарова.
Глава государства, в ответ, заявил, что вопрос создания в России современной адаптивной одежды будет проработан.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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