https://ria.ru/20250306/svo-2003494403.html

Путин ознакомился с работой Единого центра поддержки участников СВО

Путин ознакомился с работой Единого центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин ознакомился с работой Единого центра поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Москве. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:02:00+03:00

2025-03-06T20:02:00+03:00

2025-03-06T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Москве. Президент посетил центр в четверг. Он был открыт два года назад в марте, а с июля 2023 года выполняет функции московского филиала государственного фонда "Защитники Отечества". Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, статс-секретарь – заместитель Министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и вдова Героя России Сергея Чебнёва Ольга, с которой президент перед посещением центра провёл отдельную встречу в Кремле. Пояснения также давала руководитель белгородского филиала фонда "Защитники Отечества" Анна Кочерова.Путин осмотрел зону первичного приёма посетителей центра, зону досуга и зону адаптации – демонстрационно-тренировочное пространство для маломобильных подопечных, включающее полномасштабные макеты подъезда жилого дома, квартиры и городской среды.В частности, главе государства показали демонстрационную однокомнатную квартиру, в которой с помощью новых технологий, в частности, системы "умный дом", раненные герои СВО, вернувшиеся с фронта, могут полноценно вести домашнее хозяйство. Путину также продемонстрировали автоматизированное рабочее место, которое позволит работать из дома даже при полной потере зрения. Также президенту показали механический и рельсовый потолочный подъемник, которые помогут перемещать по квартире человека с ограниченными возможностями здоровья.Путин показали и пространства, где герои СВО могут проводить время с семьей и общаться. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в центр приглашают "именитых поваров", чтобы они помогали бойцам в процессе приготовления блюд. Кроме того, глава государства осмотрел зал, где бойцы проводят турниры по бильярду, мастер-классы по игре им дают чемпионы страны, сообщил Собянин.Центр осуществляет индивидуальное сопровождение участников СВО и членов их семей как в период службы, так и после ее окончания, предоставляет услуги для адаптации и социализации бывших военнослужащих. Помощь здесь могут получить мобилизованные участники СВО, добровольцы, контрактники, гражданские специалисты, работавшие в зоне боевых действий, а также их семьи. В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, развитию карьеры и трудоустройству, а также ветераны СВО, которые помогают своим товарищам быстрее вернуться к гражданской жизни. Центр расположен в двух корпусах, соединенных переходом, и включает несколько зон. Например, в зоне первичного приема проводят анкетирование и регистрируют посетителей, впервые обратившихся в центр. Назначение социальных выплат, оформление льгот по ЖКУ, запись детей в кружки и секции, оказание других услуг осуществляют в зоне приема специалистов городских служб. Есть также специальная зона адаптации. Это демонстрационно-тренировочное пространство, где представлены варианты приспособления городской среды под нужды маломобильного человека. Здесь, в том числе, расположены полномасштабные макеты подъезда жилого дома и квартиры. В зоне развития карьеры и трудоустройства работают консультанты городской службы занятости, которые помогают посетителям подобрать вакансии или программы обучения, составить резюме или, например, подготовиться к собеседованию. Также есть отдельная зона демонстрации, подбора и выдачи технических средств реабилитации. Второй корпус центра представляет собой клуб для общения, досуга и занятий спортом. Здесь есть спортзал и тренажерный зал, музыкальная гостиная, бильярдная, мастерская, а на прилегающей территории обустроены зона барбекю и кибатлетическая трасса - тренировочная площадка для людей с протезами рук и ног. Кроме того, в центре есть отдельные помещения для оказания первичной психологической помощи и для юридических консультаций, кулинарная студия, конференц-зал для лекций и кинопоказов, комната матери и ребёнка, детская игровая комната, библиотека, кафе. В центре работает спортивно-досуговый клуб для ветеранов и есть свой женский клуб – объединение жен, матерей, сестер и взрослых дочерей участников СВО. Также здесь проводят развлекательные и культурно-просветительские мероприятия, а по субботам традиционно проходят семейные дни.

https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html

https://ria.ru/20250306/putin-2003491327.html

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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин