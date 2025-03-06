https://ria.ru/20250306/svo-2003372261.html

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов - РИА Новости, 06.03.2025

ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотников и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:11:00+03:00

2025-03-06T12:11:00+03:00

2025-03-06T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотников и пунктам их управления, а также складам ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 67 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 385 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 998 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 470 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250306/minoborony-2003339222.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность