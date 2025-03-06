ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов
ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и электроподстанцию
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотников и пунктам их управления, а также складам ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 67 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 385 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 998 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 470 единиц специальной военной автомобильной техники.
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