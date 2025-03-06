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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 06.03.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии, сообщили РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:09:00+03:00
2025-03-06T12:09:00+03:00
2025-03-06T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два - западного производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада"