https://ria.ru/20250306/sud-2003453555.html

Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной

Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной - РИА Новости, 06.03.2025

Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной

Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря* информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, следует из... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:27:00+03:00

2025-03-06T17:27:00+03:00

2025-03-06T17:27:00+03:00

сша

болгария

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михаил зыгарь

вооруженные силы рф

московский городской суд

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря* информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, следует из картотеки суда. "Признать информацию, размещенную в Telegram-канале, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о ВС Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине", - говорится в решении суда. В решении суда отмечается, что копию его решения следует направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование его деятельности от источников из США и Болгарии. Также в них указано, что Зыгарь* распространял материалы СМИ-иноагентов. Объявленного в розыск и заочно арестованного журналиста дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете. Кроме того, Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической и идеологической ненависти. В октябре Мосгорсуд признал приговор законным.* Лицо, признанное в России иноагентом

https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html

https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html

сша

болгария

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, болгария, москва, михаил зыгарь, вооруженные силы рф, московский городской суд, россия, происшествия