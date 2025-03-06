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Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной - РИА Новости, 06.03.2025
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17:27 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sud-2003453555.html
Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной
Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной - РИА Новости, 06.03.2025
Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной
Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря* информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, следует из... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:27:00+03:00
2025-03-06T17:27:00+03:00
сша
болгария
москва
михаил зыгарь
вооруженные силы рф
московский городской суд
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря* информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, следует из картотеки суда. "Признать информацию, размещенную в Telegram-канале, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о ВС Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине", - говорится в решении суда. В решении суда отмечается, что копию его решения следует направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование его деятельности от источников из США и Болгарии. Также в них указано, что Зыгарь* распространял материалы СМИ-иноагентов. Объявленного в розыск и заочно арестованного журналиста дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете. Кроме того, Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической и идеологической ненависти. В октябре Мосгорсуд признал приговор законным.* Лицо, признанное в России иноагентом
https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html
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сша, болгария, москва, михаил зыгарь, вооруженные силы рф, московский городской суд, россия, происшествия
США, Болгария, Москва, Михаил Зыгарь, Вооруженные силы РФ, Московский городской суд, Россия, Происшествия
Суд признал информацию в Telegram-канале Зыгаря* запрещенной

Суд в Смоленске признал информацию в Telegram-канале Зыгаря запрещенной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал иноагента Михаила Зыгаря* информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, следует из картотеки суда.
"Признать информацию, размещенную в Telegram-канале, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о ВС Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине", - говорится в решении суда.
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В решении суда отмечается, что копию его решения следует направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.
Как следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, одной из причин признания Зыгаря* иноагентом стало финансирование его деятельности от источников из США и Болгарии. Также в них указано, что Зыгарь* распространял материалы СМИ-иноагентов.
Объявленного в розыск и заочно арестованного журналиста дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.
Кроме того, Басманный суд Москвы в июле 2024 года заочно назначил Зыгарю* 8,5 лет колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической и идеологической ненависти. В октябре Мосгорсуд признал приговор законным.
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СШАБолгарияМоскваМихаил ЗыгарьВооруженные силы РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
 
 
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