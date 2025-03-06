https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html

Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков

Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков - РИА Новости, 06.03.2025

Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:47:00+03:00

2025-03-06T16:47:00+03:00

2025-03-06T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

суджанский район

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей села Погребки, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Николая Милиневича и Сергея Перевозникова. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в начале августа 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны из легковых автомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты пересекли госграницу России и незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Уточняется, что Милиневич и Перевозников совместно с другими украинскими военнослужащими блокировали село Погребки, оборудовав в прилегающих к нему лесах наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. После они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Впоследствии Милиневича и Перевозникова задержали российские военнослужащие. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил каждого из осужденных к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ сообщило 26 февраля.

https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html

https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html

https://ria.ru/20250219/plennyy-2000303414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, россия, курская область, суджанский район