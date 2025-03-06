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Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков - РИА Новости, 06.03.2025
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:47:00+03:00
2025-03-06T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей села Погребки, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Николая Милиневича и Сергея Перевозникова. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в начале августа 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны из легковых автомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты пересекли госграницу России и незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Уточняется, что Милиневич и Перевозников совместно с другими украинскими военнослужащими блокировали село Погребки, оборудовав в прилегающих к нему лесах наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. После они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Впоследствии Милиневича и Перевозникова задержали российские военнослужащие. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил каждого из осужденных к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ сообщило 26 февраля.
https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html
https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html
https://ria.ru/20250219/plennyy-2000303414.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район
Суд вынес приговор штурмовикам ВСУ, терроризировавшим жителей Погребков

Суд приговорил двух украинских штурмовиков к 16 годам лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских штурмовиков, вторгшихся в Курскую область и терроризировавших жителей села Погребки, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Николая Милиневича и Сергея Перевозникова. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, в начале августа 2024 года вооруженные украинские военнослужащие в составе колонны из легковых автомобилей, бронетранспортеров и боевых машин пехоты пересекли госграницу России и незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области.
Уточняется, что Милиневич и Перевозников совместно с другими украинскими военнослужащими блокировали село Погребки, оборудовав в прилегающих к нему лесах наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи. После они удерживали населенный пункт под вооруженным контролем, минируя дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. Впоследствии Милиневича и Перевозникова задержали российские военнослужащие.
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"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил каждого из осужденных к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Об освобождении группировкой "Север" села Погребки в Суджанском районе Курской области Минобороны РФ сообщило 26 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский район
 
 
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