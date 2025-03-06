https://ria.ru/20250306/sud-2003425432.html

Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025

Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:06:00+03:00

2025-03-06T16:06:00+03:00

2025-03-06T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья. Срок содержания под стражей установлен до 17 мая, уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.

https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html

https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html

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