https://ria.ru/20250306/sud-2003425432.html
Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО
Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025
Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО
Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:06:00+03:00
2025-03-06T16:06:00+03:00
2025-03-06T16:52:00+03:00
происшествия
москва
сочи
россия
алексей копайгородский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья. Срок содержания под стражей установлен до 17 мая, уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.
https://realty.ria.ru/20241114/kopajgorodskie-1983771365.html
https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html
москва
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сочи, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Москва, Сочи, Россия, Алексей Копайгородский
Суд отправил супругу экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО
Суд перевел из-под домашнего ареста в СИЗО жену экс-мэра Сочи Копайгородского
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья.
Срок содержания под стражей установлен до 17 мая, уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы
.
Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу.
Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.