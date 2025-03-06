https://ria.ru/20250306/sud-2003409550.html

Суд в Бухаресте отклонил апелляцию Джеорджеску

Суд в Бухаресте отклонил апелляцию Джеорджеску - РИА Новости, 06.03.2025

Суд в Бухаресте отклонил апелляцию Джеорджеску

Суд в Бухаресте в четверг отклонил апелляцию политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в прошлом году на пост президента Румынии, и постановил, что он... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:47:00+03:00

2025-03-06T14:47:00+03:00

2025-03-06T16:23:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

россия

кэлин джеорджеску

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985515497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbaef4505fc94525fc8d23146f3a6671.jpg

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Суд в Бухаресте в четверг отклонил апелляцию политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в прошлом году на пост президента Румынии, и постановил, что он останется под судебным контролем, сообщает телеканал Digi 24. Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля. "Судьи отклонили апелляцию Кэлина Джеорджеску по делу о мере ограничения в виде судебного контроля. Решение окончательное", - сообщает телеканал. Ранее правоохранительные органы Румынии провели обыски в некоторых уездах страны в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании Джеорджеску. Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250301/buharest-2002468617.html

https://ria.ru/20250305/rumyniya-2003182465.html

https://ria.ru/20250304/svr-2002979324.html

румыния

бухарест

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, бухарест, россия, кэлин джеорджеску, нато