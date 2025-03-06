Суд в Бухаресте отклонил апелляцию Джеорджеску
Суд в Бухаресте оставил Джеорджеску под судебным контролем
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Суд в Бухаресте в четверг отклонил апелляцию политика Кэлина Джеорджеску, баллотировавшегося в прошлом году на пост президента Румынии, и постановил, что он останется под судебным контролем, сообщает телеканал Digi 24.
Джеорджеску 26 февраля предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
"Судьи отклонили апелляцию Кэлина Джеорджеску по делу о мере ограничения в виде судебного контроля. Решение окончательное", - сообщает телеканал.
Ранее правоохранительные органы Румынии провели обыски в некоторых уездах страны в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании Джеорджеску.
Расследование прокуроров началось после аннулирования итогов первого тура выборов из-за подозрений во вмешательстве в кампанию Джеорджеску через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о якобы возможной причастности России. Джеорджеску и его сторонники категорически это отрицают, называя это политическим преследованием.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.