Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sud-2003404078.html
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:30:00+03:00
2025-03-06T14:30:00+03:00
происшествия
москва
сочи
россия
алексей копайгородский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974555699_0:30:1909:1104_1920x0_80_0_0_4d0eda69ff2310af1f7208151d8081c2.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья. На закрытии процесса настаивал прокурор в целях безопасности участников процесса и неразглашения тайны предварительного следствия. Копайгородская и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.
https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
https://ria.ru/20241216/sochi-1989365528.html
москва
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974555699_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_b3b58760f829ee1bd4b48d77757575e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сочи, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Москва, Сочи, Россия, Алексей Копайгородский
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО

Суд рассмотрит ходатайство о переводе жены экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи
19 ноября 2024, 06:28
На закрытии процесса настаивал прокурор в целях безопасности участников процесса и неразглашения тайны предварительного следствия. Копайгородская и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства.
Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд продлил арест экс-мэру Сочи
12 февраля, 16:59
Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.
Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Дом арестованного экс-мэра Сочи начал принимать первых постояльцев
16 декабря 2024, 08:56
 
ПроисшествияМоскваСочиРоссияАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала