https://ria.ru/20250306/sud-2003404078.html
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО - РИА Новости, 06.03.2025
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:30:00+03:00
2025-03-06T14:30:00+03:00
2025-03-06T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья. На закрытии процесса настаивал прокурор в целях безопасности участников процесса и неразглашения тайны предварительного следствия. Копайгородская и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.
https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
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происшествия, москва, сочи, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Москва, Сочи, Россия, Алексей Копайгородский
Суд рассмотрит ходатайство о переводе супруги экс-мэра Сочи в СИЗО
Суд рассмотрит ходатайство о переводе жены экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство о переводе из-под домашнего ареста в СИЗО супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме", - огласила решение судья.
На закрытии процесса настаивал прокурор в целях безопасности участников процесса и неразглашения тайны предварительного следствия. Копайгородская и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства.
Следствие попросило перевести Копайгородскую в СИЗО, поскольку, как сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов, та якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу.
Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
Вину они не признают. Мещанский райсуд в конце сентября отправил под стражу Копайгородского, в середине ноября – под домашний арест его жену.