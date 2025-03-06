https://ria.ru/20250306/sud-2003339058.html

В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание

В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание - РИА Новости, 06.03.2025

В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание

Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:53:00+03:00

2025-03-06T08:53:00+03:00

2025-03-06T09:16:00+03:00

происшествия

новосибирск

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калининский район

богдан хмельницкий

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит тележурналист Антон Лучанский, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Калининский районный суд Новосибирска 22 июля 2020 года приговорил к 6,5 года колонии общего режима на тот момент 27-летнего местного жителя Никиту Лазькова, который сбил тележурналиста на своем автомобиле. В августе 2024 года Первомайский районный суд Новосибирска по ходатайству осужденного решил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания его более мягким видом: принудительными работами сроком на два года, а также удержанием 10% от заработка в пользу дохода государству на протяжении четырех месяцев. Позднее решение было обжаловано. "Новосибирский областной суд, проверив материал, оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу", - говорится в сообщении управления. По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта 2020 года в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Лучанский. Он погиб на месте. По данным прокуратуры, вечером в тот день Лазьков в состоянии наркотического опьянения на своем автомобиле ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час и не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу. Свою вину в преступлении он признал. Суд тогда также взыскал с Лазькова компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250116/sud-1993979480.html

https://ria.ru/20250226/moskva-2001613593.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, калининский район, богдан хмельницкий, новосибирский областной суд, вгтрк, mercedes