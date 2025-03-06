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В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание - РИА Новости, 06.03.2025
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08:53 06.03.2025 (обновлено: 09:16 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/sud-2003339058.html
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание - РИА Новости, 06.03.2025
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание
Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T08:53:00+03:00
2025-03-06T09:16:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
калининский район
богдан хмельницкий
новосибирский областной суд
вгтрк
mercedes
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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит тележурналист Антон Лучанский, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Калининский районный суд Новосибирска 22 июля 2020 года приговорил к 6,5 года колонии общего режима на тот момент 27-летнего местного жителя Никиту Лазькова, который сбил тележурналиста на своем автомобиле. В августе 2024 года Первомайский районный суд Новосибирска по ходатайству осужденного решил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания его более мягким видом: принудительными работами сроком на два года, а также удержанием 10% от заработка в пользу дохода государству на протяжении четырех месяцев. Позднее решение было обжаловано. "Новосибирский областной суд, проверив материал, оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу", - говорится в сообщении управления. По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта 2020 года в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Лучанский. Он погиб на месте. По данным прокуратуры, вечером в тот день Лазьков в состоянии наркотического опьянения на своем автомобиле ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час и не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу. Свою вину в преступлении он признал. Суд тогда также взыскал с Лазькова компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250116/sud-1993979480.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, калининский район, богдан хмельницкий, новосибирский областной суд, вгтрк, mercedes
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Калининский район, Богдан Хмельницкий, Новосибирский областной суд, ВГТРК, Mercedes
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание

В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста в 2020 году, смягчили наказание

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит тележурналист Антон Лучанский, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Калининский районный суд Новосибирска 22 июля 2020 года приговорил к 6,5 года колонии общего режима на тот момент 27-летнего местного жителя Никиту Лазькова, который сбил тележурналиста на своем автомобиле. В августе 2024 года Первомайский районный суд Новосибирска по ходатайству осужденного решил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания его более мягким видом: принудительными работами сроком на два года, а также удержанием 10% от заработка в пользу дохода государству на протяжении четырех месяцев. Позднее решение было обжаловано.
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"Новосибирский областной суд, проверив материал, оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу", - говорится в сообщении управления.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта 2020 года в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Лучанский. Он погиб на месте.
По данным прокуратуры, вечером в тот день Лазьков в состоянии наркотического опьянения на своем автомобиле ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час и не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу. Свою вину в преступлении он признал. Суд тогда также взыскал с Лазькова компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
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