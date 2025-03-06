В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста в 2020 году, смягчили наказание
Зал суда. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 мар - РИА Новости. Новосибирский областной суд подтвердил законность замены неотбытой части наказания принудительными работами виновнику ДТП, при котором был насмерть сбит тележурналист Антон Лучанский, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Калининский районный суд Новосибирска 22 июля 2020 года приговорил к 6,5 года колонии общего режима на тот момент 27-летнего местного жителя Никиту Лазькова, который сбил тележурналиста на своем автомобиле. В августе 2024 года Первомайский районный суд Новосибирска по ходатайству осужденного решил заменить оставшуюся неотбытую часть наказания его более мягким видом: принудительными работами сроком на два года, а также удержанием 10% от заработка в пользу дохода государству на протяжении четырех месяцев. Позднее решение было обжаловано.
"Новосибирский областной суд, проверив материал, оставил постановление суда первой инстанции без изменения по существу", - говорится в сообщении управления.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта 2020 года в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes-Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоявшего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист ВГТРК "Вести Новосибирск" Лучанский. Он погиб на месте.
По данным прокуратуры, вечером в тот день Лазьков в состоянии наркотического опьянения на своем автомобиле ехал по крайней левой полосе улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час и не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу. Свою вину в преступлении он признал. Суд тогда также взыскал с Лазькова компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
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