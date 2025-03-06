https://ria.ru/20250306/sud-2003336685.html

В Приморье адвоката будут судить за убийство сторожа из мести

В Приморье адвоката будут судить за убийство сторожа из мести - РИА Новости, 06.03.2025

В Приморье адвоката будут судить за убийство сторожа из мести

Прокуратура в Приморье направила в суд дело в отношении адвоката Андрея Конопли, обвиняемого в убийстве 15 лет назад сторожа зимовья, из-за которого в пожаре... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T08:13:00+03:00

2025-03-06T08:13:00+03:00

2025-03-06T08:13:00+03:00

происшествия

анучинский район

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Прокуратура в Приморье направила в суд дело в отношении адвоката Андрея Конопли, обвиняемого в убийстве 15 лет назад сторожа зимовья, из-за которого в пожаре погибла подруга фигуранта, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее СУСК сообщало, что вечером 4 января 2010 года адвокат Андрей Конопля и его знакомые приехали на отдых в зимовье в лесной массив Анучинского района Приморья. Утром 5 января сторож, являющийся давним знакомым обвиняемого, будучи пьян, поджег зимовье, и начался пожар. Всем удалось выбраться из огня, кроме одной женщины, она скончалась от полученных ожогов. Конопля, по данным СУСК, из мести за подругу решил убить сторожа. В лесу он принял за сторожа другого человека и нанес ему удар ножом в шею. Думая, что мужчина убит, он вернулся в компанию. Однако потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, и он выжил. Позже, когда обвиняемый понял, что обознался и увидел сторожа живым, он взял охотничий гладкоствольный карабин модели "Сайга 20К" и трижды выстрелил в него, от чего последний скончался на месте, отмечали следователи. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении адвоката по уголовному делу об убийстве 15-летней давности. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. События преступления оставались нераскрытыми более 14 лет в связи с тем, что у обвиняемого были знакомые в правоохранительных органах края, сотрудники которых согласились с первоначальной версией произошедших событий о необходимой обороне, отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20250303/sud-2002823896.html

https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002736918.html

анучинский район

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происшествия, анучинский район, приморский краевой суд